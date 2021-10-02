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譏龍龍「被X過個性扭曲」　他不道歉反嗆網友低能

▲▼脫口秀女星龍龍。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

▲龍龍指控遭老K長期霸凌。（圖／翻攝自Facebook／龍龍的沒梗人生）

記者崔子柔／綜合報導

脫口秀演員龍龍淚訴遭博恩「薩泰爾」班底老K霸凌，還有網友翻出先前的直播影片，發現脫口秀演員東區德曾說「因為被賀瓏X過，所以整個個性扭曲了」，讓許多網友留言替龍龍抱不平，而東區德則不斷和網友互嗆，甚至評論對方長得醜、低能等。

事件爆發後，不少網友到東區德的IG、FB留言表示，「等你出來跟龍龍道歉」、「喜劇就是看別人的悲劇，期待你的悲劇開始上映」、「請問你有得到當事人同意在直播上公開私事開玩笑嗎？」等，東區德目前則沒有打算道歉的意思，還回應「等你智商提升」、「你本人就是個悲劇，我正在看」、「我的私事就是有一群低能兒在這邊留言一些無腦的蠢話」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲▼東區德不斷回擊網友。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

還有網友表示，「我覺得跟觀眾吵架對這件事不會有幫助」，東區德則說，「沒幫助，但我心情蠻好的」，回覆網友留言到今（2）日凌晨1時左右，東區德又說，「已經開始覺得很無聊了，大家可以不用吵了」。

龍龍控訴受到霸凌後，無黨籍台北市議員呱吉（邱威傑）9月30日深夜酒後直播時，提到龍龍原是《吐槽大會》的成員，最後卻因不滿群組無人理會她的留言而退出，他坦言：「我不知道怎麼跟她相處，這就是我真實的感受」，兩人又引起另一風波，最後呱吉道歉，並認為老K發言不當，也該道歉。

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