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曹格辣妻贏了！「蔥蔥回魂麵」爆抄襲微風「魂麵」　負責人無罪

▲▼ 回魂麵 。（圖／翻攝自Facebook／媽咪速玲）

▲曹格妻吳速玲與金博家合作發想「蔥蔥回魂麵」，魂麵2字與微風廣場董座廖鎮漢投資的長僑投資開發所註冊的商標「魂麵」字體類似挨告。（圖／翻攝自Facebook／媽咪速玲）

記者黃宥寧／台北報導

曹格妻吳速玲與金博家2017年共同研發「蔥蔥回魂麵」，更獲「2018法國藍帶美食協會」亞洲區15款即食辣麵中第2名，卻因LOGO「魂麵」2字與微風廣場董座廖鎮漢所投資的長僑註冊商標「魂麵」字體相似加上又是賣類似產品，對此長僑認金博家侵權提告，金博家負責人郭大為被依《商標法》起訴，法院認檢察官舉證不足，判郭大為無罪。

長僑投資開發股份有限公司主張，他們在2006年向經濟部智慧財產局申請核准「魂麵」商標，且在商標專用期內的商標，指定使用在餐廳、冷熱飲料店、速食麵等商品，並在同年起，在「微風廣場」經營標示「魂麵」商標字樣的實體店面，販售拉麵等商品；之後以「魂麵」商標字樣與「阿舍食堂」聯名販售麵條等商品，為知名商標。

▼「蔥蔥回魂麵」引侵權官司 。（圖／翻攝自Facebook／媽咪速玲）

▲▼ 回魂麵 。（圖／翻攝自Facebook／媽咪速玲）

微風集團的長僑投資公司認，金博家負責人郭大為在2017年7月起，以「蔥蔥回魂麵」的設計字樣，銷售速食麵等商品，在同年以「蔥蔥回魂麵」設計字樣向智慧財產局申請商標註冊，指定使用在飯速食條理包、速食麵、麵速食條理包等商品，但遭智財認定與申請核准的「魂麵」商標字樣近似，有使消費者混淆誤認之虞，故在2018年間依商標法第31條第1項規定不得註冊。

郭大為出庭時喊冤，「蔥蔥回魂麵」名字是金博公司員工與藝人曹格妻子所原創發想，取自吃辣能醒酒回魂之意，與「魂麵」的意涵差距甚多，他也表示為了這個商品，花費鉅額行銷廣告費用，鋪貨各國，並在國際上獲獎無數，市場上具有一定名氣，沒有去攀附「魂麵」商標，也不會導致消費者混淆誤認，對此他強調當他得知「蔥蔥回魂麵」商標申請案遭駁回後，便去請教律師，聽從律師專業意見而去申請註冊修改商標後的「蔥蔥回魂」商標並獲准，他認為他以合法方式銷售商品，並無侵害他人商標。

▼吳速玲與金博研發的「蔥蔥回魂麵」因字體相似引爆官司。（資料圖／東森新媒體ETtoday）

▲▼曹格、吳速玲。（圖／記者洪文攝）

郭大為稱，他的商標設計字樣是右上方以文字較小、垂直排列的毛筆字體「蔥蔥」，搭配左側以文字較大、垂直排列的毛筆字體「回魂」所組成，文字風格為略為渾圓飄逸之行草書；對照「魂麵」商標圖樣，則以文字風格略有稜角與線條力道之日式毛筆書寫體；兩者使用的字體及其展示型態雖有近似，但仍可區辯不同。

不僅如此，郭大為提出「蔥蔥回魂麵」網路熱門評比、電視相關報導、商品行銷廣告明細分類帳、單據、行銷歷程報告等，證明金博公司確實投入相當心力及鉅額行銷宣傳費用來推廣商品，且消費者在網際網路主動搜尋量或自發性社群討論的統計數據超過「魂麵」商標商品甚多。

對此，法官認為檢察官所提的證據，尚不足以認定郭大為涉犯商標法第95條第3款之罪，達到無合理懷疑的程度；此外復查無其他積極證據，從而，本案無法證明被告犯罪，故判郭大為無罪。　

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