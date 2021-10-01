2021桃園鐵玫瑰藝術節　抗疫振興全力開演《我們來幹大事》！

▲2021桃園鐵玫瑰藝術節策展人耿一偉。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

未受疫情肆虐，減緩創作熱情，「2021桃園鐵玫瑰藝術節」以《我們來幹大事》為主題，攜手桃園在地藝文團隊與專業表演藝術團隊，自1日起至11月21日止，以桃園展演中心為基地，並結合「桃園藝術綠洲創作計畫」向外拓展至市區，在龍潭武德殿、桃園77藝文町、中壢中正公園及桃園景福宮等地方演出活動，多元豐富、精彩可期！

「2021桃園鐵玫瑰藝術節」今日於桃園展演中心的開場表演，也特別邀請兩團隊表演，首先是今年開幕節目的興傳奇青年劇場《2221-永生花》，由朱柏澄親自編導，並偕同林益緣擔綱演出，自京劇200年歷史以來，打破京劇傳統演出形式，堪稱第一齣首度以奇幻手法的戲曲創作。

另外，藝術綠洲創作計畫的莫比斯圓環創作公社《龍潭市場，停！看！聽！》，以擊鼓跨界結合遊走式的市場環境劇場，讓人如同置身於「世代」交錯的龍潭市場。桃園展演中心表示，今年藝術節持續邀請表演藝術發展的耿一偉擔任策展人，並邀請11個團隊參與演出，包含興傳奇青年劇場、臺灣特技團、leevakulya、山喊商行、余彥芳、桃托邦藝文聯盟、漂鳥演劇社等7個以及藝術綠洲創作計畫的莫比斯圓環創作公社、鳥組人演劇團、複象公場、何日君再來劇團等4個團隊，節目全新製作！

桃園在地表演藝術工作者余彥芳與徐宏愷《『你現在還喜歡鳳飛飛嗎？』鳳飛飛計畫創作研究工作坊》，招喚鳳迷參與兩天10小時的工作坊，一起感受鳳飛飛的時代魅力。