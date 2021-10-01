漫波飯店拆除時突倒塌！當地人「提1質疑」曝：怪手從後方挖



記者陳羿妏／綜合報導

花蓮市國聯五路漫波假期飯店今（1日）下午3時許進行拆除作業時，因不明原因，整棟7層樓高建物當場倒塌，橫躺路中央，毀壓多部臨時停放於路邊的汽機車，現場傷亡不明。有當地民眾提出質疑，按照常理應是由上到下拆除，但怪手竟從後方挖，可能才造成大樓重心不穩，往前傾倒釀禍。不過詳細倒塌原因，仍有待調查釐清。

▲花蓮漫波飯店拆到一半倒塌。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

稍早，許多當地人也將現場狀況，PO上臉書社團「花蓮同鄉會」寫道「真糟糕！拆除飯店整個倒塌！ 不知道有沒有壓到人」，透過畫面還能見到，其實對面還有一棟百事達國際飯店，場面相當驚險，網友看完直呼「以為是地震」、「難怪剛剛停電」、「好可怕」等語。

事實上，漫波假期飯店日前才提出永久停業申請，整棟7層樓高的建物，預計拆除作業為兩星期左右。有當地民眾提出質疑，認為現場人員疑似沒有按照正常程序拆除，不是由上往下，而是從飯店後方挖，造成大樓重心不穩，往前傾倒釀禍。

稍早，有民眾的行車紀錄器拍下恐怖瞬間，只見一輛黑色轎車在建築物即將倒塌的前幾秒，緊急踩下剎車，這才沒有被樓體壓住，但仔細一看，事發當下疑似有狂奔人影，從畫面右側跑至左側，但下秒便被倒塌至馬路中央的水泥樓體給吞噬，目前仍生死未卜。不過，現場警消仍在搜救中，詳細事故情形、確切傷亡狀況，仍有待調查釐清。