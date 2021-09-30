獨／臨時幫上早班慘遭挖眼！女店員見同事嚇哭　忍痛安慰：沒關係

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣高樹鄉爆發恐怖挖眼案！50歲楊姓男子只因不滿遭到潘姓女店員提醒戴好口罩，就失控徒手強挖對方眼睛，造成潘女可能因此失明。據知情人士透露，當天潘女本來上晚班，但因另名同事有事調班，她自告奮勇改值早班，沒想到卻因此遭逢意外，目前仍在醫院救治當中。

▲▼楊男抓狂徒手刨挖潘女雙眼，警方以警棍壓制他還不肯罷手。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，潘女為了甩家暴陰影，於是到超商上班，平時會與另名女同事輪班，事發當天因女同事有意請假調班，潘女才自告奮勇改值早班，不料上午9時許楊男走進店內消費，潘女見其未依規定佩戴口罩而出言提醒，沒想到楊卻勃然大怒，跳進收銀台內猛毆潘女，不但打到她顱骨、鼻樑骨裂骨折，還徒手刨挖其雙眼，造成潘女眼眶受創、視網膜剝離，其中一眼傷況嚴重，未來恐有失明風險。

▲女店員傷勢嚴重，未來還可能因此失明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而事後該名調班的女同事上午10點前來接班，到店後才知潘女遭到攻擊、挖眼，見到她的傷勢後更是當場嚇得掉下眼淚，情緒相當激動；重傷的潘女得知後還不斷溫言安慰女同事「沒有關係」，貼心模樣也讓人相當不捨。

目前潘女仍在醫院救治當中，親友們也紛紛為她集氣，而當地村民也在事後發起連署，今日也搭乘遊覽車前往屏東縣政府陳情，請法官從重量刑，並且不要將楊放出來，「否則不知下一個受害者是誰」。