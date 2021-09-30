「紙本藝FUN券」明開放超商登記！符合「3資格」申請步驟一次看

▲「紙本藝FUN券」將於10/1起開放符合資格者至超商登記。（圖／資料照）



記者林育綾／綜合報導

「紙本藝FUN券」將於明（10/1）日起開放至超商登記，限定「65歲以上、18歲以下、領有身心障礙證明者」符合這3者條件之一，都可持健保卡登記！後續配合行政院規劃，連續4週抽籤，中籤者11/10起可至超商領券，在全國超過1萬家以上的藝文場所，包括看表演、展覽、電影院、書店都能使用。

響應紙本五倍券加碼，文化部發行每份600元的「藝FUN券」，總數300萬份，其中規劃240萬份數位券、60萬份紙本券。而紙本券除了同樣可以在「五倍券共通平台」點選加碼券登記外，10月1日起也特別開放到四大超商登記。

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●「紙本藝FUN券」登記資格

65歲以上、18歲以下，或領有身心障礙證明者，符合這3種條件之一皆可登記。

● 紙本藝FUN券超商登記時間

10月1日起，每日上午9點至晚上9點，持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。

▲紙本藝FUN券超商登記5步驟。＊點圖可放大。（圖／文化部提供）

● 紙本藝FUN券超商「5步驟登記」

1、點選首頁「藝FUN券」按鈕，或至首頁➡票券➡藝FUN券。

2、閱讀同意個資蒐集，勾選「同意」，點按「下一步」。

3、插入健保卡，點選下一步。

4、輸入聯繫基本資料：輸入本人或聯絡人的手機號碼、電子信箱。

5、仔細核對資料明細，按「確定」列印小白單留存。

▲文化部藝FUN券抽籤時間。＊點圖可放大。（圖／文化部提供）

●抽籤時間和方式

配合行政院整體規劃，今年將分4梯次舉行藝FUN券抽籤，分別為「10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤」，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。每人最高有4次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到4次抽籤結束，所以「越早登記機會越大」。

▲紙本藝FUN券領取方式。＊點圖可放大。（圖／文化部提供）

●中籤者領券及使用

紙本券中籤者，收到中籤簡訊或E-mail通知，或至共通平台查詢中籤後，自11月10日起，可持健保卡至四大超商事務機插卡取票，點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，點選下一步並列印小白單，可持單據至櫃檯向店員領取。

「藝FUN券」一人一份，每人限領一次，紙本券遺失或毀損恕不補發，使用時不得找零、轉售，使用期間從今年11月10日起至明（111）年4月30日止，逾期失效。

藝FUN券除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。今年為了因應多變的疫情，售票型的「線上展演活動」也納入藝FUN券適用範圍。