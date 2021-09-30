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國民黨團「不跟詐騙集團協商」　柯建銘喊話不能永無寧日對抗

▲陳玉珍（右）、萬美玲（左）準備徹夜在議場門口排班。（圖／記者呂晏慈攝）

▲國民黨立委陳玉珍（右）、萬美玲（左）準備徹夜在議場門口排班。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌明（1日）將再赴立法院接受總質詢，外界高度關注國民黨團是否第四度杯葛蘇揆上台。國民黨立院黨團書記長陳玉珍30日下午搬來行軍床端坐在議場大門，準備輪班徹夜守候，並怒批民進黨團是「詐騙集團」，宣布將不參與任何協商；民進黨立院黨團總召柯建銘則向藍營喊話說，總不能永無寧日的這樣對抗，國民黨團要什麼應該講清楚，民進黨團還是希望化解大家的對立。

因不滿行政院「3+11」專案報告否認該政策與本土疫情爆發關聯，國民黨團自立法院本會期開議至今，已經三度杯葛蘇貞昌上台，本周二祭出潑水、扔麥克風、舉手舉牌等口號，與民進黨立委爆發「肉搏」肢體衝突。

游錫堃今天下午原訂召集朝野協商，討論「111年度中央政府總預算案」相關事宜，但因國民黨團拒出席，會議無法進行。游錫堃表示，協商之前有請秘書長林志嘉與國民黨團聯絡，國民黨團表示暫不參加，剛剛下午2點左右，議事處再度聯繫，國民黨團仍表示暫不參加，因此今天協商無從進行。

另一方面，陳玉珍今天下午1點搬來行軍床與安全帽、手套、躺椅等「戰備物資」，準備徹夜排班輪守到明天上午，並批評28日院會民進黨團搶先從後門進入議場，宣布將不參加任何朝野協商，同時呼籲時代力量黨團、台灣民眾黨團「是在野黨就挺直腰桿監督政府」。

柯建銘受訪則說，立法院這幾天的狀況大家很清楚，國民黨團之前要求兩個專案報告，也安排了，也應他們要求安排兩次「3+11」專案報告了，但是國民黨團要干擾所有議程；上禮拜朝野說好今天要協商中央政府總預算案付委事宜，但國民黨團仍採取焦土政策。

柯建銘呼籲，面對這種僵局，應該搞清楚因果關係，民進黨團作為執政黨，也很清楚要行使對行政部門的監督權，所以總質詢一定要進行、總預算也必須付委審查，這種普通的道理，假若國民黨團仍採取高度對抗，相信人民自會評斷。

柯建銘向國民黨團喊話說，「大家來談嘛」，今天不來協商沒有關係，明天大家好好談嘛，各政黨心中必須要有正確的理念，總不能永無寧日的這樣對抗，難道永無寧日的對抗就是國民黨主席朱立倫當選後要採取的策略嗎？大家要想清楚，而對民進黨團來說，還是希望能夠化解大家的對立。

至於國民黨團指控立法院秘書長林志嘉28日先幫民進黨團開後門，柯建銘說，這件事情再清楚不過，程序上絕對沒有問題，立法院議場是前後門一起開，而且他也一直要求一定要同時開，絕對沒有國民黨團講的那種情形，而是他們不知道民進黨團會在後門，也是因為陳玉珍插隊、前門發生推擠，所以前門開門的時間才慢了。

柯建銘表示，重點不是這個，重點是要不要總質詢，國民黨團現在不質詢，邏輯到底是在想什麼？國民黨團要的是什麼應該要講清楚，不要只是對抗，把沒有道理的理由都搬出來。

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