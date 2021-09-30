傳喚4證人「僅1人到場」！何如芸控夫出軌　出庭問：我可以回家嗎

▲藝人何如芸指控丈夫與女性友人出軌長達7年，提告求償500萬元。（圖／翻攝自Facebook／何如芸）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

藝人何如芸指控丈夫出軌，憤而求償500萬元；台北地院今(30日)上午再度開庭，但由於原定4名證人只有1人到場，何如芸委任律師認為恐有串證之虞，因此最終改訂12月2日續審。何如芸在離庭前突出言詢問法官「我可以回家嗎？」指稱因丈夫王敏錡換掉門鎖，自己只是想回家拿東西，但卻又收到律師函；法官聞言後則表示，這並非職權範圍內可處理之事項。

何如芸指控丈夫王敏錡外遇女性友人Molly長達7年之久，媒體更曾多次拍到2人出雙入對，何認為自己配偶權遭到侵害，憤而對2人提告，並求償新台幣500萬元。本案上次審理已是3月25日，期間又逢疫情三級警戒，因此未再開庭，直到今日上午才重啟審理。

但原定傳喚的4名證人中，今卻只有1人到場。何如芸委任律師希望4人能夠同時訊問，避免串證可能，法官因此改訂12月2日續行審理。庭末，何如芸還指出，王敏錡置換家中門鎖，導致她無法進入家門取走私人物品，還因此收到律師函，因此詢問法官「我可以回家嗎？」對此法官則表示，這並非職權範圍內可處理事項。