傳喚4證人「僅1人到場」！何如芸控夫出軌　出庭問：我可以回家嗎

近年出現不少英文縮寫的流行用語,比方說WFH(Work From Home)或OOTD(Outfit of The Today),但你知道IDK代表什麼意思嗎?何如芸透露這是朋友正值青春期的女兒所說的話,怎麼想都無法理解,得知答案後,她嚇到直呼:「阿娘喂!這誰懂啊?」