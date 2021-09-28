集結23家美食！SOGO秋季和風節9／28登場　必買聖護院八橋餅

▲SOGO秋季和風節9/28登場。（圖／遠東SOGO提供）

記者黃士原／台北報導

不能出國的日本想念日本京都點心嗎？SOGO秋季和風節9月28日登場，以國人最愛造訪的京都為主題，從1F入口即映入眼簾的濃濃京都氛圍，一秒到京都，現場共帶來97家日本好物，其中27家初登場，有來自京都23家美食、20家工藝品，值此無法出國之際，讓大家一解懷日相思情。

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▲聖護院八ッ橋総本店必買的八橋餅。（圖／遠東SOGO提供）

多家初登場京都必買排隊伴手禮絕對是此次京都展必逛重點，包括擁有800年歷史的名店祇園辻利抹茶系美味；同樣是百年名店的聖護院八ッ橋総本店，超過330年的店齡，必買的八橋餅也有；伴手禮名店文之助茶屋大人氣蕨餅，抹茶及黑糖口味老少咸宜，一次滿足全家人味蕾；還有年產1200萬片的鼓月千壽仙貝，絕對是此次展場必buy的口袋名單；此外緊鄰清水寺的費南雪名店普門庵，如藝術品般的費南雪更是行家必買，其他還有鶴屋吉信羊羹、笹屋伊織水羊羹、京都北山MALEBRANCHE茶之菓等。

▲然花抄院抹茶求肥銅鑼燒。（圖／遠東SOGO提供）

除了京都美食，來自日本全國各地銘菓也不容錯過，大人氣福砂屋長崎蛋糕、福岡如水庵筑紫麻糬、大阪いなば播七的糰子，還有大家最喜愛的實演和風饗宴，道地美食現點現做，饕客必吃的玉子燒、廣島燒、拉麵及炸豬排蛋包炒麵，應有盡有。

▲京都鼓月公主千壽仙貝（焙茶）。（圖／遠東SOGO提供）