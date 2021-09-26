台北警玩嫌疑犯女友3次！正妹被甩怒告權勢性交　對話紀錄超展開

▲台北市政府警察局。（圖／記者邱中岳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市警黃姓偵查隊員偵辦一起強盜取財案時，逮捕辛姓男子及其吳姓女友等4人，事後透過關係與吳女取得聯繫，曖昧之下發生3次關係，被辛男察覺。吳女被甩後怒告黃員恐嚇及權勢性交，但檢方認定雙方對話曖昧且罪證不足，全案不起訴。

據《自由時報》報導，黃員2019年偵辦一起搶奪財物案件，因案情有所牽連，黃將辛男、吳姓同居女友以及鄭姓、楊姓友人移送台北地檢署，事後吳女等人被認定不構成犯罪。沒想到，黃員認為吳女長得很正，以辦案為由取得吳女的Line及IG，兩人私下曖昧一段時間。

辛男發現女友與逮捕他們的警察曖昧，氣得分手。吳女被甩後，立刻對提告黃員恐嚇、權勢性交。吳女控訴，黃員不斷出言恐嚇，要她乖乖聽話就沒事，她心生恐懼之下，才會被黃男性侵3次。

黃員到案否認犯行，辯稱吳女到他家發生關係，是對方主動進行，從未用言詞恐嚇女方。檢方檢視黃員、吳女的對話紀錄、簡訊，發現兩人關係曖昧且輕佻，且吳女指控性侵的時期仍和黃員聯絡、開玩笑，為去驗傷及報案，可見無威逼的情形，因此全案不起訴。

針對黃員與吳女一事，台北市警局認為，黃員的行為有風紀疑慮，因此將他改調單位，調整為制服警察，以此作為懲處。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘