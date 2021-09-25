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全文／朱立倫接掌國民黨　江啟臣團隊9月底前完成退場

▲▼國民黨主席選舉開票,江啟臣出面發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席選舉開票，江啟臣出面發表談話。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉25日進行投票，37萬黨員要從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席。江啟臣18:20宣布敗選並率領一級主管即刻總辭，並且明日就回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案。

江啟臣表示，恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長三位夥伴，是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐。此外，他也宣布，率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於9月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。

談到下一步，江啟臣表示，明日就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，與顏寬恒一起擔任義工掃街，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

此外，江啟臣表示，作為公投領銜人，他也將與羅智強、林為洲等公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關。

▲▼國民黨主席選舉開票,江啟臣出面發表談話,離去前與黨務主管一一致意。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣發表談話全文如下：

我要對這次辦理選舉的各級黨職幹部、所有選務工作人員，致上誠摯的謝意，這次選戰的矚目程度為你們帶來了巨大的挑戰，是你們的辛勞與付出，讓國民黨跨出這關鍵的一步。我也要把最深層的感激，留給陪伴我一路打拼的團隊夥伴，以及這次參與程度空前深入的新進青年黨員，你們為這場選戰投注了活力與未來，讓社會看見國民黨仍有新芽與希望，這是這場選戰最大的價值。

我更要恭喜當選的朱立倫主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長三位夥伴，是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，本次的選戰我們都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役，而是一場隊長的選擇競爭，我們是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻。

選戰交鋒難免互有衝撞，我希望每個參選人，都能把這些波折留在過去。我將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者，韓市長今天上午的臉書，呼籲黨內團結，我完全認同，唯有團結可以阻止蠻橫失控的民進黨對人民軟土深掘。我也要以現任主席身份，敦請所有黨員，不管你這次支持誰，開票帶來的興奮或失落也請留在今晚。明天醒來後，我們都是國民黨的一份子，我們要共同向社會爭取公投和大選選票的信賴，而團結一致是成功的先決條件。

我要感謝與我們並肩作戰的所有支持者，在我這屆任期短短十七個月，一起同甘共苦，度過高雄危機，與公民團體合作提出公投以及不適任民代罷免案，國民黨最艱苦的時刻已經過去，未來當選的主席將在這個基礎上，帶領國民黨全面反攻。

我競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，這比主席選舉更加重要。我在黨主席選舉期間，也沒有一刻忽略公投的宣傳工作。我期許當選的朱主席能承先啟後，更期許與我一起參與這場選戰的幾位候選人也能共同參與，戰鬥的國民黨，不能有空窗期，為了能讓新當選的主席團隊能盡速進入狀況，在全代會前擘畫未來四年的重大政策方向與戰略目標，我宣布於今日率領一級黨務主管進行總辭，並指定李彥秀副秘書長成立交接小組，力求於九月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺！

我們都不會一輩子擔任黨主席，但我們一輩子都是國民黨的戰將，代表中國國民黨，回到基層與民意站在一起，為人民討公道，爭幸福！我明日就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，與好兄弟顏寬恒一起擔任義工掃街，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

作為公投領銜人，我也將與其他智強、為洲等公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關！

面對2022大選，國民黨要爭取勝利，需要持續爭取青年世代、中間選民的支持；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。

啟臣未來也將延續任內推動的青年工作，持續推動本黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾。黨交給啟臣任何的選戰任務，只要對重返執政，團結群體有所幫助，啟臣也義不容辭。

選舉，是黨內大開大闔的辯論盛會；選舉落幕，則是團結的開始。

只有真心團結，才能重拾人民對國民黨的信賴，只有真心互助，才能讓社會重新看得起國民黨！

過去十七個月，我們已經把國民黨從谷底拉起，走向上坡的道路；選舉過後，我們更要，也都要一起攜手，走向未來的勝利！

朱立倫主席加油！中國國民黨加油！中華民國加油！

謝謝大家！

▲▼國民黨主席選舉開票,江啟臣出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

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