「燕麥奶潮飲」咖啡+超商夯爆　內行反推1款神飲：便宜又營養

▲架上飲品琳瑯滿目。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「燕麥奶現在是潮飲嗎？」一名網友好奇直呼，多數咖啡店都有燕麥奶的菜單，就怕喝不習慣，原PO遲遲不敢點來喝，直到某天去超商，發現架上有瓶裝燕麥奶，便鼓起勇氣喝看看，結果意外好喝，打算下次要試飲拿鐵燕麥奶。文章曝光後，不少網友卻反推喝豆漿就好，便宜、好喝又營養，CP值最高！

一名網友在PTT表示，近期去咖啡店時，菜單幾乎都有「牛奶換燕麥奶」的選項，但每次就是不敢嚐鮮一番，「以前都以為是老人的養生飲料，現在好像變成台灣的潮飲了。」

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直到前幾天，原PO去超商買午餐時，靈機一動買了一款燕麥奶試喝，結果味道出乎意料，「比想像中好喝，無加糖卻有個淡淡的甜味，就像早餐吃燕麥粥時也會有個甜味，下次點拿鐵的時候也換成燕麥奶好了！」

▲許多咖啡店，推出拿鐵牛奶換燕麥奶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，引發一票網友討論，「燕麥奶上下限好像差蠻大的，難喝的可以很難喝」、「燕麥飲明明就很久了，潮什麼潮」、「給你滿滿的澱粉」、「聽起來就貴貴的」、「堅果/杏仁奶比較潮吧」、「買之前看一下後面營養成分吧」。

許多網友反而推喝豆漿，「喝無糖豆漿，便宜蛋白質也多又不會長痘痘」、「感覺很不健康，喝過一次感覺額外添加很多植物油，而且又好貴，其實喝無糖豆漿就好」、「就跟當年拿鐵改加豆漿一樣」。

留言串中，不少苦主解釋，「有乳糖不耐或對牛奶過敏的人，（燕麥飲）是福音」、「我喝是因爲牛奶會長痘...真的差很多」、「一直喝不慣牛奶的味道，燕麥奶覺得很順口」、「我就是喝鮮奶會脹氣改喝燕麥奶」。

▼不少網友認為，豆漿便宜有營養！（圖／翻攝PTT）

