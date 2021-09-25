中正學霸男打高端後騎車「等紅燈突昏迷」　家屬悲：房東求搬家

▲▼ 中正大學研究生接種高端疫苗後摔車昏迷，民眾黨嘉義市黨部探訪致贈慰問金。（圖／民眾黨嘉義黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學法律所黃姓男研究生9月16日騎機車在等紅綠燈時突然昏厥摔倒，經路人報案後緊急送至大林慈濟醫院急救，歷經2次重大手術仍陷昏迷，昏迷指數一度只有5，目前仍在加護病房救治中。台灣民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁得知此情況後，立即前往大林慈濟醫院探望家屬並致贈慰問金，讓家屬能夠在此時間生活有所緩解。

據家屬表示，黃生於9月10日曾施打高端疫苗，6天後騎機車外出等待紅綠燈時突然昏厥摔到，經送醫院急救時檢查發現疑似腦中風(頸動脈血栓)。因黃生過去身體健康並無有相關病史，隨後經當地衛生所向指揮中心通報爲疫苗不良事件，並協助家屬申請預防接種受害救濟，但事經多日卻未聞相關單位前來關心慰問，家屬對於政府處理事件的效率實感不能苟同。

由於家屬目前面臨防疫期間每4天需通過院方快篩程序方能至加護病房探視黃生， 每次快篩500元，在嘉義也沒有居住處，僅能暫居住黃生所租賃的校外學生宿舍中，房東得知家屬每天進出醫院深怕學生宿舍遭受病毒感染，便婉轉告知家屬是否能另尋住處窘境。

吳亭蓁主委表示，自COVID-19疫苗接種以來，疫苗不良反應疑似個案層出不窮，但政府單位在後續的處理和協助過程中流程冗長且消極，讓家屬不知所措求助無門。民眾黨呼籲政府應積極協助相關個案家屬，尤其是此類像黃生仍在醫院接受治療的個案。吳允諾會儘快建請立委黨團針對疫苗不良反應事件之補助申請期間縮短，讓家屬能儘快得到受害救濟款及協助家屬爭取更多的權益，亦會召開記者會爲家屬發聲讓政府正視問題之所在。