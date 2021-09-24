37萬黨員動起來！國民黨主席4強爭霸　結果晚間6點出爐

▲國民黨主席候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源。（合併圖／記者周宸亘攝、記者張一中攝、ETtoday資料照、記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

第11屆國民黨主席選舉9月25日舉行，37萬黨員將從現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、彰化前縣長卓伯源4人之中選出新任主席，結果預計最快傍晚6點出爐。

此次國民黨主席選舉共有4位候選人角逐，經抽籤決定號次分別為，1號江啟臣、2號卓伯源、3號張亞中、4號朱立倫。選舉設420個投票所，預定於10月31日舉行全代會（全國黨代表大會），進行新舊黨主席交接。根據國民黨章規定，主席任期為4年，因此新任主席上任後，任期將會到2025年10月。

江啟臣將在9點半前往台中的豐原區黨部投票；朱立倫選在10點10分，前往新北市第25投票所義天宮投票；張亞中10點在景美集應廟大禮堂投票。

國民黨110度各縣市選舉人數以及黃復興黨部合計有37萬711人，其中三大票倉分布在台北市、新北市、高雄市三區，共有13多萬張選票，六都合計佔17萬人左右。

選前最後一天，四位候選人都發出公開信最後催票。朱立倫喊話，國民黨不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白，也提到不管是民進黨的台獨主張，或者是過於偏激的兩岸政策，「對於中華民國都是傷害，我們不能坐視也不會坐視。」

張亞中則感謝支持者，他表示，不管結果如何，在參選過程中投射在其自身的關懷與鼓勵，他都已經贏了。在現實面上，張亞中強調此次是國民黨最有機會改變的一場選舉，並以「一起救黨、救國、救兩岸」為口號為自己催票。

面對「棄保」危機的江啟臣喊話，明天的投票結果，將是國民黨能否維持年輕正派、積極戰鬥的關鍵，定調這是一場「舊政治與新時代」的選擇，並重申五大政見，雙公投過關、派領袖級特使兩岸破冰、 縣市長勝選15席以上、 無私提名總統、國會過半，任何一項沒有達成，他將辭職負責。

卓伯源則表示，近日紛擾讓大家看到國民黨面臨黨內兩極分裂危機，這不是向右向左走的問題，而是攸關國民黨能否邁向執政之路，或是變成議題式中小型政黨的危機。他說，當前國民黨只有一條出路，就是全黨支持最大公约數的他，讓黨真正團結，走出奮起再生之路。

▼國民黨主席參選人政見。（圖／記者許立昕整理製表）