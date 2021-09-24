今增7例境外移入「自5國入境」　3人接種過疫苗無突破性感染

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新7例境外移入病例，分別自5國入境，醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診個案有3人打過疫苗，但都不是突破性感染。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯(案16279)、英國(案16280)、菲律賓(案16281、案16282、案16283)、美國(案16284)、日本(案16285)，入境日介於9月11日至9月22日。

羅一鈞說明，今日確診個案中，有1人打過2劑AZ，但入境時未滿14天；1人打過2劑BNT，但在接種前就有症狀；另有1人打過1劑BNT，都不算突破性感染。

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指揮中心統計，截至目前國內累計3,241,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,223,684例排除)，其中16,176例確診，分別為1,543例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。