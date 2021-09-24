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「讓糖友為生活上色」全國線上繪畫活動開跑！曲家瑞、恰恰率先響應創作

▲▼ 「讓糖友為生活上色」全國線上繪畫活動開跑！曲家瑞、恰恰率先響應創作 。（圖／品牌提供）

▲曲家瑞和恰恰彭政閔以胰島素紀念筆創作。（圖／學會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣的糖尿病人口已突破200萬，如今台灣已發展出完整的糖尿病照護計畫，有效減少糖尿病患者死亡。然而在100年以前，糖尿病病人曾處於「無藥可醫」的狀態，直至班廷醫師發現糖尿病治療史上首個控糖藥物－胰島素，才真正為糖友帶來治療曙光。

胰島素工藝的百年演進當中，注射器改良出筆針形式更是一大創舉，使糖尿病治療得以融入病友生活，讓病友更無負擔地活出人生色彩。社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會三大團體共同辦理「胰島素100周年　讓糖友為生活上色」線上繪畫活動。本次活動，跨界邀請藝術家曲家瑞及職棒球星彭政閔恰恰，率先為活動敲響第一炮，透過繪畫傳遞正向的美好！

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▲▼ 「讓糖友為生活上色」全國線上繪畫活動開跑！曲家瑞、恰恰率先響應創作 。（圖／品牌提供）

▲曲家瑞展現藝術家最纖細、動人的共情能力，期許繪畫能鼓勵糖友，對未來充滿期待！

身兼藝術家、教育家的曲家瑞，本次作品靈感源自過去在美國認識的一位小女孩，因罹患糖尿病從小即開始接受胰島素治療，小女孩即使被迫與糖尿病共處，仍以正向的心面對每一天，是為自己活出生命色彩的最佳範例之一。曲家瑞展現藝術家最纖細、動人的共情能力，透過創作貼近故事中的女孩。更期待看見這幅畫的糖友們，不管遇到什麼打擊，都能對未來充滿期待！

▲糖尿病,胰島素,胰島素,曲家瑞,彭政閔。（圖／糖尿病衛教學會提供）

▲彭政閔恰恰以胰島素紀念筆創作，展現了陽光正向的「恰式風格」。

中華職棒精神領袖「恰恰」彭政閔，跨出熟悉的棒球舒適圈，再次挑戰藝術領域，改以胰島素紀念筆創作。畫作中的人像以燦爛的笑容搭配單手比YA的姿態，充分地展現了陽光正向的「恰式風格」，套用球迷常說的一句話：「只要恰恰還在球場上，就永遠都還有希望。」期盼糖友可以在「與糖共舞」的過程中，學習彭政閔展現不屈不撓的運動精神，透過胰島素的協助奮力為生活展現色彩。

▲▼糖尿病,胰島素,胰島素,曲家瑞,彭政閔。（圖／糖尿病衛教學會提供）

▲糖尿病三大團體更跨界邀請台灣知名品牌雄獅文具，以胰島素筆針為形象，打造胰島素100周年紀念筆，盼鼓勵病友認識胰島素治療，並積極維持血糖控制，為生活上色。

胰島素100周年「讓糖友為生活上色」線上繪畫活動

活動時間：即日起～2021/11/5（五）23:59止

參與對象：歡迎所有願意為糖友打氣的民眾參與

投稿響應方式：至活動官網頁線上創作

活動獎品：官網抽出50名參加者，獲得胰島素一百周年限量紀念款雄獅聯名筆組乙組

►胰島素100週年　讓糖友為生活上色 （dawnstudy.tw）

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

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