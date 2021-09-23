「豐年果糖」童星等紅燈…遭追撞捲車底亡！肇事駕駛判刑6個月

▲「糖糖」蔡亞臻因豐年果糖廣告而走紅。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

以「豐年果糖」廣告走紅的童星「糖糖」蔡亞臻(37歲)，去年10月搭乘丈夫機車外出，不料卻遭廂型車自後方追撞，蔡女當場死亡，丈夫也受重傷；事後肇事的李姓駕駛(60歲)辯稱，是剎車失靈才會釀禍，訊後仍遭檢警依法起訴。新北地院審理後，依過失致死罪判處李男有期徒刑6個月，全案仍可上訴。

警方調查，蔡亞臻2020年10月18日下午1時許搭乘楊姓丈夫(39歲)的機車外出，2人正準備返回泰山住處，不料途中行經化成路與五工一路口停等紅燈時，卻突然遭李男駕駛廂型車追撞，2人當場噴飛倒地，丈夫楊男全身擦挫傷，而蔡亞臻則是捲入車底當場慘死；這起車禍還波及另名藍姓騎士，造成其身體多處擦傷。

事後李男辯稱，當時原本要去見客戶，但途中發現剎車失靈，當下實在太過慌張，才會沒做閃避動作直直衝撞；但隨後李男又改口，稱當天身體不適才會發生車禍。事後警方調閱相關監視畫面，並依過失致死罪將其起訴。

法院審理時，認為李男因其過失導致蔡亞臻死亡、其丈夫楊男重傷，並造成被害者家屬精神創傷，其行為應予非難，但考量其犯後態度尚可，且有與家屬進行調解，但因金額無法達成共識而未能成立；但審酌李男主動自首，因此依刑法規定予以減刑，另李男已與受傷的藍姓騎士達成和解，換得藍男撤告，因此依過失致死罪判處李男有期徒刑6月，可上訴。

蔡亞臻(糖糖)約在28年前走紅，除了最有名的「豐年果糖」廣告之外，還曾經拍攝《郵差總是按錯鈴》、《母雞帶小鴨》等電視劇，在《大小老千》等電影中也露過臉，並多次上綜藝節目，同時期常一起活動的還有「皓皓」夏振皓等童星。沒想到卻意外因車禍而殞命，令外界感到相當不捨。

▼蔡亞臻與丈夫停等紅燈時遭廂型車撞飛。（圖／記者陳雕文翻攝）