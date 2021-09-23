學生愛遲到！25歲師脫口罵「蘑菇」秒冷場　網一查驚了：用法正確

▲被遲到學生氣到罵「蘑菇」秒冷場，他傻眼「是我老了嗎」。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

每個世代在生活中經常使用的流行用詞、迷因哏都不一樣，一名網友在批踢踢表示，他日前與大學生交談時，脫口說出「沒時間陪你們蘑菇」，沒想到立刻冷場，大家都聽不懂他在說什麼，讓他驚訝「我是不是老了」。貼文一出立刻引發熱議。

原PO在批踢踢表示，前幾天有幾名大學生找他請教問題，沒想到有人不守時遲到，氣得他忍不住脫口說出「我沒有這麼多美國時間，陪你們蘑菇」，結果在場的學生竟然一臉困惑。

原PO說，這些大學生後來告訴他，是第一次聽見有人用「蘑菇」這個詞，讓他懷疑自己是不是老了，「有沒有小朋友沒聽過蘑菇的八卦」，甚至爆料自己才25歲，沒想到就與年輕人有代溝了。

▲網友表示，蘑菇有收入教育部字典，有拖延時間的意思。（圖／翻攝自教育部）

貼文一出引發網友熱議，有人說，「老人才會這樣講」、「最少40歲吧」、「聽過外省老師這麼說過」、「少騙人，你是45歲的助教吧」、「你不說，我也沒發現，好久沒聽人這樣用了」。

也有人幫忙解釋「意思是故意糾纏或拖延時間」、「本來就是很冷門的用語了唉」、「長知識」、「蘑菇是正確用法啊」、「看八卦長知識」、「有收入教育部字典喔，用法正確」。

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