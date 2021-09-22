妻纏綿好兄弟10多年！他怒傳「偷吃證據」給親戚　慘被反制下場曝

▲彰化人夫抓包妻子外遇，氣炸將證據傳給親戚，反被妻子提告妨害名譽，判決結果出爐（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／彰化報導

彰化一名人夫阿健（化名）抓包妻子小君（化名）與多年好友阿宏（化名）發生婚外情，還多次發生性關係，憤而提告求償，但他仍忍不住怒氣，在收到起訴書後，竟連同小君與阿宏的對話紀錄一同寄給小君的多名親戚。小君發現後覺得顏面掃地，氣炸反告人夫妨害名譽，並另提民事求償，而人夫也遭判拘役35天，另須賠償3萬5千元。

小君提告主張，她跟阿健夫妻感情並不融洽，而阿健於2020年6、7月間發現她跟阿健的多年好友阿宏發生婚外情，並發生多次性行為，於是在同年對她提告，但沒想到，提告還不夠，阿健竟還將起訴書及她與阿宏的對話紀錄傳給她所有親戚，讓她顏面掃地，憤而對阿健提告妨害名譽。

對此，阿健則表示，他每天辛苦賺錢來維持家庭，但卻發現小君偷吃，而對象還自他的多年好友，時間更長達10多年，讓他痛不欲生，深受打擊，且他事後告知岳母此事，岳母竟反咬是他外遇，讓他心灰意冷，才做出此事，但目的是希望親友能為他主持公道，但他也並未再將事端擴大。

法官審理後認為，小君跟他人通姦是事實，且阿健只是將起訴書等寄給小君親友，目的也是為了向親友間澄清或解釋2人感情生變的原因，但因他的舉動，讓小君精神上受有相當的痛苦，刑事部分判他拘役35天，而民事部分則須賠償小君3萬5千元。