阿伯跩嗆：你不告我就是婊子！「然後他就被告了」　囂張下場曝

▲阿傑被判處罰金5千元。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／金門報導

一名男子「阿傑」（化名）與另名男子「阿宏」因故結怨，而他日前就在公共場合，朝著對方大聲辱罵，甚至還對阿宏嗆聲「你如果不告我的話就是婊子」，而對方聽到後氣得立即對其提告。對此，金城簡易庭審理後，依法判阿傑處罰金新台幣5千元，得易服勞役。

判決指出，阿傑先前與阿宏因細故結怨，而日前他又在某畜牧場旁的道路，看到阿宏的車擋住去路，竟然就在得以共見共聞之公開場合，基於公然侮辱之犯意，辱罵對方「你是卒仔，你都用暗步的在搞我」、「去你媽的，你如果不告我的話就是婊子」等語。誇張的言語讓阿宏氣得提告。對此，阿傑於警詢時、偵訊時坦承確實有辱罵對方是俗仔、暗步之類等語，但矢口否認有辱罵對方「去你媽的、不告就是婊子」這句話。

不過，法官查驗後認為，阿宏的指訴與證人之證述情節相符，認為阿傑此部分的辯解尚無足採，其犯嫌洵勘認定。法官認為，阿傑在公共場合辱罵對方，導致對方名譽受有損害，顯見其態度囂張、無尊法意識，且阿宏並無意願調解，阿傑迄今也無與對方達成和解。

法官念及，阿傑並無前科、素行良好、兼衡其高職畢業之智識程度、小康之家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然侮辱罪，判處他處罰金新台幣5千元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。