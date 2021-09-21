視障按摩完雙手拿錢道謝　女導遊一句話讓師傅大笑鞠躬

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情自5月爆發以來，導致各行各業的生意大受影響。一名女導遊16日在臉書PO文表示，做完視障按摩之後雙手拿錢給師傅，雙方聊到疫情間的收入，她稱讚師傅有一技之長很棒，反觀自己已經在家關了3個多月，沒想到這句話意外鼓舞師傅，對方還笑著對她頻頻鞠躬，「然後我們一起大笑，給所有因為疫情影響到生活的人，一起加油哦！」

▲原PO與視障按摩的師傅聊到疫情影響工作的事。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書《爆怨2公社》PO文中提到，去做視障按摩加了20分鐘的腳底按摩，按完之後雙手拿錢給師傅，並道謝「謝謝，辛苦了」，師傅則回答，「沒辦法，也只能做這個」。

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原PO一聽馬上鼓勵師傅，「不會啦，有一技之長很棒啊，而且你看，現在這樣（疫情）還能賺錢」、「很棒了，真的，我被影響要2年了，從帶外國人到回來帶台灣人，到前陣子5月爆發，我又在家關3個多月了，我旅遊業的」。

雖然工作受到疫情影響，原PO面對生活的態度卻很正面。師傅似乎也受到不少鼓舞，立即笑出來並頻頻鞠躬，「妳才真的辛苦了，辛苦了。」原PO半開玩笑追問，「你說你是不是很好了？」師傅笑回是，最後兩人一起哈哈大笑。

原PO也不忘在文末鼓勵大家，「給所有因為疫情影響到生活的人，一起加油哦！」其他網友看完全文，紛紛留言表示，「有正能量耶」、「我也被影響」、「台灣的大家都要加油，大家都辛苦了」、「希望疫苗普及率快快上升」。