上百演出取消、2400萬蒸發！福爾摩沙馬戲團苦撐⋯林懷民站台募款

▲福爾摩沙馬戲團演出年度製作《嘛係人》，團長透露目前舉債苦撐。（圖／王勛達攝影／福爾摩沙馬戲團）

記者林育綾／綜合報導

福爾摩沙馬戲團（FOCA）受疫情影響，從去年至今原訂國內外演出取消上百場，2400萬演出費也隨之蒸發，日前在雲門劇場舉行演出時，也為了符合防疫規定一個一個打電話、懇請已購票觀眾退票，「演一場、賠一場是目前表演藝術的現狀」，如今負債苦撐，也發起募款，雲門舞集創辦人林懷民也在中場時站台，邀觀眾捐款力挺創立10年的特技團隊。

雲門劇場自今年5月以來第一場表演，由FOCA陳冠廷編作的《嘛係人》在日前登場，這也是經過幾度延期，才踏上舞台。由於該演出在5月中票房已達7成，為了符合防疫規定，FOCA一個一個打電話，懇請已購票觀眾退票，改看宜蘭、高雄的場次，才完成文化部配合中央規範的梅花座、間隔座的規格。

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▲福爾摩沙馬戲團團長林智偉說，演一場、賠一場是目前表演藝術的現狀。（圖／王勛達攝影／福爾摩沙馬戲團）

FOCA創辦人林智偉說，演一場、賠一場是目前表演藝術的現狀。而在疫情發生前，FOCA平均一年至少有180場演出，目前有23個成員，每個月薪資、勞健保、場租費的固定管銷費用，差不多是100萬元，為了節省房租，他已經把排練場搬到桃園蘆竹，也去借錢了，很害怕下面已談好的演出再被取消，若沒演出，不知如何還債。

他提到，雖然有文化部提供的300萬紓困補助，確實是雪中送炭，不過團隊仍需有500百萬才能活到年底，因此也在演出中場時向觀眾募款。

▲雲門舞集創辦人林懷民站台邀觀眾捐款力挺，「不能讓它解散！」（圖／王勛達攝影／福爾摩沙馬戲團）

而雲門舞集創辦人林懷民也在演出中場為FOCA站台，邀請觀眾捐款，挺住這個創立10年的特技團隊。林懷民說，這個團隊從零出發，交出這樣漂亮的成積，也為特技青年開出新路，提供舞台與收入，「不能讓它解散！」目前FOCA共獲得關心人士252.6萬元的捐款。