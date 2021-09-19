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外掛「透明電梯」美景收眼底　紐約427m玻璃觀景台下月開幕

▲▼在范德比爾特一號大樓可以將紐約市的城市景象盡收眼底。（圖／翻攝自Twitter／Gothamist）

▲在范德比爾特一號大樓可以將紐約市的城市景象盡收眼底。（圖／翻攝自Twitter／Gothamist）

實習記者黃品臻／綜合報導

位於曼哈頓、紐約市的的第四高樓「范德比爾特一號」（One Vanderbilt），其中最新的觀景台將於下個月21日開幕，主打全透明的玻璃電梯，及從外觀看起來就像玻璃盒的觀景台，要帶給遊客「世界上最身臨其境的觀景台體驗」，讓遊客可以一次將紐約的城市風景盡收眼底。

據CNN報導，「范德比爾特一號」大樓樓高427公尺，斥資33億美元（約台幣914億元）落成，共有77層樓，不僅可以作為辦公大樓使用，也有許多景點隱藏其中，且號稱能「讓人們對大自然與建築物和諧共存的體驗重新定義」。

這棟大樓除了看起來像玻璃盒子的觀景台，另一特殊之處在於一座同樣以全玻璃形式打造的電梯，約可以上升到366公尺高，且這座全玻璃電梯是「外掛」在大樓外，乘坐時就彷彿漂浮在空中，給遊客極致的刺激體驗，另外還有一個全部都是鏡子的房間也相當吸引人。

擁有大樓所有權的房地產投資信託公司SL Green的執行長馬克（Marc Holliday）在一份聲明中表示，「我們終於能夠一睹令人驚嘆的、多層次和多房間的沈浸式藝術體驗，人們將會發現這個景點與世界上其他地方的不同之處，我們迫不及待地歡迎紐約市民與遊客來這個位於曼哈頓中心、連接中央車站的獨特景點體驗。」

這棟大樓除了有可以尋求刺激感的觀景台等景點外，還設有北歐主題的休息室、咖啡和食品攤位，以及「西半球最高的城市戶外草坪」。戶外草坪在今年5月揭幕時，紐約旅遊局（NYC & Company）的總裁兼執行長迪克森（Fred Dixon）就曾表示，希望「范德比爾特一號」這個景點的推出，能促進紐約市的旅遊產業。

玻璃觀景台等設施將在下個月21日以「范德比爾特一號峰會」（Summit One Vanderbilt）的形式開幕、推出，屆時將會結合聲、光、電等元素打造出獨特的藝術體驗，而體驗門票現正開賣，每張售價39美元（約新台幣1084元）。

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