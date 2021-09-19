怪客闖咖啡廳！女僕立牌慘淪「無頭女屍」　他扯喊：上帝要我做的

▲林姓男子多次闖女僕咖啡廳鬧事，法官依法判刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳韻如／台北報導

北市一名林姓男子多次到西門町一間女僕咖啡館鬧事，被法官判刑後仍不知悔改，又跑到店內摔毀一個要價4千元的財神玻璃相框，及撕毀女僕造型的人形立牌，甚至還將頭部碎片從6樓丟下，讓女僕立牌頓時成了無頭女屍。案經店家提告，林男出庭時竟辯稱，「上帝耶和華要我把偶像招牌給毁掉」，法官最後依毀損罪判他3個月徒刑。

判決書指出，林男患有思覺失調，過去就曾多次到西門町某大樓6樓的「萌姬女僕咖啡館」鬧事，還因此被法官判刑，但他卻又在2020年10月27日上午闖入該咖啡廳，先是拆下放在樓梯間的玻璃財神相框丟到一樓後，又撕毀價值1500元的女僕造型人形立牌，還把頭部碎片也丟到1樓。店家事後遍尋不著立牌碎片，女僕立牌也成了無頭女屍，店家憤而對林男提告。

林男到案後坦承犯行，但辯稱，「我去丟詛咒物，因為不能崇拜偶像，不能拜上帝和主耶穌基督以外的神明，不能崇拜魔鬼。我撕毀招牌上的人臉後，從6樓往外丟棄了…上帝耶和華要我把偶像招牌給毁掉…我的腦中有聲音，我在中國大陸開小餐廳時被腦控，腦袋有很多聲音」。

法官審酌，林男因患有思覺失調症，以及影響他的日常生活，而過去也因為大鬧咖啡廳被依法判刑，並令入醫療院所監護2年，但這次又再度犯案，法官最終依毀損罪判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。