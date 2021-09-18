渣男完事拍床傳給朋友炫耀！遭截圖傳給女友　他秒喊：也跟我做

▲阿傑被依法判處4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）與少女「小桃」（化名）為男女朋友，兩人曾經於摩鐵發生性關係，但阿傑卻未基於對方同意，偷拍完事後小桃裸露身體的照片，並將照片轉發給朋友。未料，朋友收到照片後，竟然將圖片又發給小桃，要小桃跟其發生性關係。對此，桃園地院審理後，依法判阿傑4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑與小桃曾為男女朋友，在兩人交往期間曾經合意於摩鐵發生性行為，但阿傑卻趁著對方睡著未著衣物之際，將小桃身上的棉被掀開，並偷偷用手機拍下對方的裸照5張，之後又將照片保存到手機內觀覽，更誇張的是，愛炫耀的阿傑之後還將照片傳給朋友，而其友人收到照片之後，又將照片轉發給小桃，並藉機要求對方與自己發生性關係。

小桃收到裸照後，驚覺自己遭到偷拍，因此趕忙報警處理。對此，阿傑被捕後，對於案情坦承不諱，且又有小桃之指訴，證人之證述、對話紀錄截圖、畫面截圖等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。法官認為，阿傑為了滿足自身私慾，竟然偷偷拍下小桃性行為過後的睡眠過程、身體隱私部位，此舉侵害對方隱私甚鉅，且造成他人心理傷痛。

法官認為，阿傑顯然欠缺對他人隱私權之尊重，念及其犯案後坦承犯行，非無悔意，但並未和對方達成和解，兼衡其犯罪動機、情節、所生危害、素行、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯竊錄非公開活動、身體隱私部位罪，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。