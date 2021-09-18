網美們狂炫耀「收到LV月餅」　警無情打臉「假的」犯罪集團已破獲

▲網美在網路上開心炫耀「LV月餅」，卻不知LV根本沒有推出這款月餅。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸許多網美最近都在網路上炫耀自己收到了「LV月餅」，還拍下美照，說這盒月餅是「月餅界的天花板」。不過，上海警方日前卻宣布，市面上出現了LV官方根本沒有推出的「假LV月餅」，已破獲了一個犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲涉案月餅500多盒，散裝月餅1萬多個，涉案價值100萬元人民幣（約430萬元新台幣）。

根據陸媒報導，該款「LV月餅」在網路上受到非常大的歡迎，一盒售價500元人民幣（約2150元新台幣），許多「網美」都會在社交平台拍照炫耀，還說這盒月餅是「月餅界的天花板」。

▼「假LV月餅」外盒。（圖／翻攝微博）



從網美們貼出的照片中可以看見，餅盒的大小約等同於一個公事包，外部以皮革包覆，有明顯的LV標誌。打開盒子後，內部有6個印有LV字樣的月餅小紙盒，據說有4種口味，分別是金沙奶皇、芝士流心、提拉米蘇，以及瑞士巧克力。

不過，內行網友一眼就看出不對勁，指LV真正的中秋禮盒根本不是長這樣子，光是外盒的大小、材質就有很大的差別，而且稍微仔細觀察就能發現做工非常粗糙，相當沒質感，「有眼睛的人都不會受騙。」

▼「假LV月餅」內部。（圖／翻攝微博）



警方也出面表示，經過與LV官方聯繫後，確認這款「LV月餅」完全是杜撰出來的，今年的LV中秋禮盒是採用紙盒包裝。

警方還強調，LV沒有生產，也沒有販售月餅，雖然今年有中秋禮盒，但只是贈品，是特別訂購來送給高級客戶的。

▼LV真正的中秋禮盒與「假LV月餅」差別巨大。（圖／翻攝微博）



警方隨後也宣布，於15日成功搗毀一處製作販售假冒LV品牌月餅的犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲涉案月餅500多盒、散裝月餅1萬多個、假冒品牌月餅包裝材料7000多件，涉案價值100多萬元。

此外，警方也破獲了兩處製作販售假冒美心月餅的犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲涉案月餅2200多盒、假冒品牌標識3萬多枚、包材6.7萬多件，涉案金額100多萬元。

▼上海警方破獲多處製作販售假月餅的犯罪窩點。（圖／翻攝微博）

