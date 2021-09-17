新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

▲新北75歲以上長者、65 歲以上原住民將優先接種第二劑莫德納。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

指揮中心宣布，17日起開放7月9日前已接種第1劑75歲（含）以上長者接種第2劑莫德納疫苗，由各縣市政府造冊通知施打。新北市長侯友宜公布，75歲以上長者、65歲以上原住民將優先接種，公所里鄰系統於18日至21日通知，22日至24日進行接種。

侯友宜表示，75歲以上長者、65歲以上的原住民將按照分區、分里、分時段、分流施打，18日起至21日由公所里鄰系統進行通知，並在22至24日接種，接種地點包含27處大中型接種站、29區衛生所及10家醫院，接種第二劑之長者需攜帶接種通知書、健保卡、身分證、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

另外，新北市針對滿12-17歲之國中、高中職及專一至專三學生實施「BNT校園專案」，預計於22至30日入校接種BNT疫苗，施打對象近17萬人。在疫苗接種前，侯友宜5點叮嚀，提醒學生接種前少奔波，睡眠充足不熬夜；不空服，多喝水，放輕鬆；有狀況立即回報師長；老師每節課定時關心；體育課2週內改靜態課程等。

侯友宜也提醒，學生在接種後，若出現不良反應包括：連續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹等過敏反應；或是胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良等狀況，務必立即就醫。