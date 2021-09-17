《料理之王2》指定料理「海鮮珠寶盒」　使用全聯急凍鮮物食材大好評

▲料理之王這次導師出題難度再升級！選手們選用全聯急凍鮮物系列，完整保留海鮮香甜要征服導師味蕾。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

料理之王第二季，一集比一集帶來更多高難度挑戰。這一次由導師Jason出題，如何在時間內從數十種海鮮食材中，完成指定料理「海鮮珠寶盒」，考驗著選手功力。隨著料理之王主持人LuLu喊著計時開始，選手們得在30分鐘時間運用製作單位給的食材完成料理。

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▲新鮮特級中卷吃起來不只擁有海鮮香氣還很彈牙。（圖／料理之王提供）

料理之王選手吳貞蓁首先將新鮮特級中卷放上烤網，在大火下來回翻烤，香氣充滿整個攝影棚；緊接著再搭配私房研發炭蔥醬，先將辣椒和大蒜在油鍋中拌炒，配上烤得略帶焦色的青蔥，將海鮮的鮮度再向上提升。另外一道使用的是日本生干貝，食材使用超低溫急凍技術，鎖住鮮味與甘甜，下到油鍋中煎出金黃色澤，再佐以黃奶油，香甜口感讓人看了口水直流。選手林彥碩則是使用活凍草蝦，下到大火中快炒，不用跑到海港就能吃到豐盛海味。林彥碩告訴導師Fred，「這道會加豆腐乳去調味，再搭配這個炸的酥脆口感的蝦頭，調味上除了腐乳的汁以外，另外還會再加入一些鹽和胡椒。」

▲來自日本的生干貝，簡單烹煮就可以品嚐美味。（圖／料理之王提供）

而這道菜正好遇到需要炸蝦，許多人一定都有經驗常遇到油爆問題，因此料理之王導師之一的阿發師現場不藏私，透露烹調鮮蝦不油爆的小撇步。阿發師說，「蝦子水份滿多的，所以在蝦頭部分我們用剪刀剪到眼睛，就比較不會起油爆問題。」

▲急凍鮮物系列使用超低溫急凍技術，鎖住海鮮最原始的鮮味與甘甜。（圖／記者姜國輝攝）

選手比賽選用的食材，特別挑選全聯急凍鮮物系列。看準全民老饕的渴望，讓民眾在家烹煮也能輕鬆上手，訴求食材進行加工分切後，快速凍結、鎖住新鮮，讓食材新鮮度完整維持。而在全聯也設有急凍鮮物專櫃方便民眾來選購，放眼望去不管是鮮凍軟絲、半殼扇貝，以及來自台南學甲的虱目魚丸、海鮮總匯等通通有。更貼心的是不只為你處理好食材，包裝上還附有料理食譜，媽媽們一桌豐盛料理輕鬆可以上桌，或是中秋節在自家烤肉更增添便利，海鮮的甘甜與新鮮也同時兼顧，成為佳節與餐桌上必備的美味佳餚。