莫德納仍有59萬鐵粉！　陳時中：獨鍾mRNA疫苗可選BNT

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前莫德納疫苗以提供第二劑接種為主，然而根據中央流行疫情指揮中心統計，疫苗登記平台還有約59萬尚未接種第一劑疫苗但僅單選莫德納的「鐵粉」。指揮中心指揮官陳時中今日說明，BNT疫苗和莫德納同樣屬於mRNA疫苗，建議有疫苗就先打。

莫德納疫苗今天傳來好消息！指揮中心公布，第七批採購莫德納108萬劑，預定於台北時間9月17日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定17日晚間抵達桃園國際機場；目前莫德納疫苗採購累積到貨258萬。

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國內目前莫德納疫苗庫存則還有30萬劑，預計今(2021)年自9月17日起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲(含)以上，亦即1946年12月31日(含)前出生的長者，接種第二劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。

接下來到貨莫德納都以第二劑接種為主要目標。陳時中表示，會用不同方式，造冊、預約同時進行，108萬劑抵台也提供第二劑，對象則是依照接種時序，已經期滿者優先，再從年齡往下開，屆時多少人符合資格會另行報告。

國內接下來第九輪將提供BNT疫苗，初步對像是18~22歲還有65歲以上、40歲以上第九類意願登記BNT者接種，明天中午12點會進行結算。

根據疫苗平台最新統計，意願登記BNT疫苗者來到398萬9,917人，值得注意的是當中還有59萬人是單選莫德納且還沒接種第一劑的民眾。陳時中說，因為莫德納現在以打第二劑為主，如果對mRNA疫苗情有獨鍾，「我想BNT和莫德納性質相同，建議有疫苗就先打。」