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趙少康轟莫德納混打高端「瘋了嗎？」　陳時中：批評理性點會更好

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台大醫院莫德納混打高端疫苗試驗已通過院內倫理審查，近期會將計畫送指揮中心審核，但外界質疑，高端還沒做第三期臨床試驗，安全性恐有疑慮。指揮官陳時中解釋，高端雖然還沒做第三期臨床試驗，但已是通過EUA的藥品，收案數目與安全性不會有問題。另面對中廣董事長趙少康批評，陳時中也做出回應。

中廣董事長趙少康16日上午在臉書批評，莫德納混打高端臨床試驗「到底是哪個天才想到的？瘋了嗎？狗急跳牆嗎？」更說當初當初不買BNT是為了高端，現在不催莫德納也是為了高端，他們對高端還真是掏心掏肺、鞠躬盡瘁。呼籲指揮中心還是規規矩矩把莫德納催進來，給300萬人打第二劑才是正辦。

對此，陳時中回應，趙董事長的批評不合理，「應該更理性一點會更好」，指揮中心對於提供國人接種的疫苗，一向都有提供相關數據供國人了解，「基本上還是尊重大家的選擇」。

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台大醫院莫德納混打高端臨床試驗正招募220名對象，開始進行後28天解盲。若可行，有望部份紓解疫苗供貨不足的壓力。

該計劃是由台大醫院混打研究由感染科主治醫師謝思民主持，預計下週開始收案。試驗將分成實驗組與對照組，一組為施打高端、另一組則是注射莫德納疫苗，隨機雙盲分配各收110人，共計220人。謝思民估計，收案完成後28天就有機會提供初步研究成果給指揮中心。

由於臨床試驗使用到的都是公費疫苗，全案也將送指揮中心審查。指揮中心發言人莊人祥昨解釋送指揮中心審查的原因，坦言臨床研究要告知莫德納公司，也要指揮中心同意才能使用公費疫苗。

指揮中心表示，我國採購的莫德納疫苗目前共有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑及本批108萬劑。

陳時中今也公布接種規劃，庫存的30萬劑明起就會給7/9前接種過第一劑的75歲以上長者接種，108劑疫苗通過封緘檢驗後，會依照第一劑施打時序逐一開打，目前還不確定會打到幾歲，或可供多少人打。

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