台灣首間BTS快閃店進駐華山！3大必拍打卡牆、超過300周邊免費入場

▲台灣第一間BTS快閃店登陸台北華山。(示意圖/主辦提供)

記者林育綾/綜合報導

台灣第一間BTS快閃店「BTS POP-UP :MAP OF THE SOUL」登陸台北華山!以主色調「藍色」打造空間視覺,除了有超過300種周邊之外,還有3大主題拍照區,即日起至10月24日免費逛。

此次 BTS快閃店,運用防彈少年團2月發佈的第4張錄音室專輯《MAP OF THE SOUL : 7》構想,打造一個全新的「BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL」空間,主色調為藍色,除了商品陳列區域用防彈少年團的歌曲來做區分之外,還有三個主題拍照區:TinyTAN 、Dynamic Disco、Black Swan可以拍照互動。

▲台灣第一間BTS快閃店登陸台北華山。(示意圖/主辦提供)

周邊方面,集結超過300種不同商品,包括服飾、配件、生活用品等。而因應疫情,若無法前往實體快閃店現場,「BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL」也同步開設線上商店,讓粉絲能買到自己喜歡的周邊。

BTS台灣快閃店(免費入場)

日期:即日起▸2021.10.24

時間:10:00-18:00(17:45最後入館)

地點:華山1914文創產業園區 中5B

▲天竺鼠車車快閃店進駐華山,神還原動畫競速跑道場景。(圖/主辦提供)

另外「PUI粉」敲碗已久、全台首間「天竺鼠車車」限定快閃店也將在華山登場!此次快閃店除了有5大軟萌主角、3大主題打卡點,包括神還原動畫競速跑道、巨型扭蛋機,還有30款新品、超過200款週邊,即將於9月18日至11月7日在華山1914文創產業園區西4館開幕。

天竺鼠車車限定快閃店

地點:華山1914文創產業園區 西4館

地址:台北市中正區八德路一段1號

日期:9月18日 - 11月7日

營業時間:10:00~18:00(最後入場時間17:45)