台灣首間BTS快閃店進駐華山！3大必拍打卡牆、超過300周邊免費入場

▲台灣第一間BTS快閃店登陸台北華山。（示意圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣第一間BTS快閃店「BTS POP-UP ：MAP OF THE SOUL」登陸台北華山！以主色調「藍色」打造空間視覺，除了有超過300種周邊之外，還有3大主題拍照區，即日起至10月24日免費逛。

此次 BTS快閃店，運用防彈少年團2月發佈的第4張錄音室專輯《MAP OF THE SOUL : 7》構想，打造一個全新的「BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL」空間，主色調為藍色，除了商品陳列區域用防彈少年團的歌曲來做區分之外，還有三個主題拍照區：TinyTAN 、Dynamic Disco、Black Swan可以拍照互動。

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▲台灣第一間BTS快閃店登陸台北華山。（示意圖／主辦提供）

周邊方面，集結超過300種不同商品，包括服飾、配件、生活用品等。而因應疫情，若無法前往實體快閃店現場，「BTS POP-UP : MAP OF THE SOUL」也同步開設線上商店，讓粉絲能買到自己喜歡的周邊。

BTS台灣快閃店（免費入場）

日期：即日起▸2021.10.24

時間：10:00-18:00（17:45最後入館）

地點：華山1914文創產業園區 中5B

▲天竺鼠車車快閃店進駐華山，神還原動畫競速跑道場景。（圖／主辦提供）

另外「PUI粉」敲碗已久、全台首間「天竺鼠車車」限定快閃店也將在華山登場！此次快閃店除了有5大軟萌主角、3大主題打卡點，包括神還原動畫競速跑道、巨型扭蛋機，還有30款新品、超過200款週邊，即將於9月18日至11月7日在華山1914文創產業園區西4館開幕。

天竺鼠車車限定快閃店

地點：華山1914文創產業園區 西4館

地址：台北市中正區八德路一段1號

日期：9月18日 - 11月7日

營業時間：10:00~18:00（最後入場時間17:45）