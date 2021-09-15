「你真棒」其實是NG稱讚！爸媽必學「3招」稱讚法

▲不知道該怎麼稱讚孩子嗎？可以試試肯定過程的稱讚法。（示意圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

當孩子做得好時，爸媽常常會說「你真棒！」、「你好聰明！」，在《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》一書中提到，這兩句話其實算「敷衍稱讚」，爸媽應該給予具體的回饋意見，才能為孩子的下次表現增添動力，並提供「3招」必學稱讚法，爸媽們趕快學起來！

1. 稱讚過程而非成果



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稱讚孩子時，重要的不是誇獎他的能力或性格，而是提及他們在專心做事的過程中，付出的努力、挑戰的態度，以及想方設法的精神等層面，並給予鼓勵。

例如，假設今天孩子考試拿了一百分。與其說「你考了一百分，真的好聰明！」，我們應該把這種誇大的稱讚換成「你很努力才能考一百分吧！」 （關注孩子的努力）、「你試了很多做法才得到正確答案呢！」（關注孩子的做法），像這樣對孩子說說看吧。

這樣一來，即使孩子下次考差了，他也不會覺得「是我能力不夠，做不到也是無可奈何」而放棄，反而會靈活地嘗試各種方法，繼續努力找出能夠成功的方式。

2. 更具體地稱讚



「敷衍稱讚」之所以不好，在於具體性不足，孩子即使聽到「好棒喔」，大人卻沒有具體地指出哪裡好，就會很難理解自己的優點，以及還需要努力的地方。

如同之前談到的「過程的稱讚」，我們在提及孩子做事過程中的努力、態度、想方設法的精神等的同時，也要具體地告訴孩子那些地方做得好，讓我們試著擺脫「好棒」的口頭禪吧。

具體描述所見所聞也是方法之一。

父母要避免強加大人的評價在孩子之上，例如「很好」、「做得好」， 而是要試著具體表達所看到的實際情況（例如顏色、形狀、數量等）。

舉例來說，孩子展示給你看他所組的樂高積木城堡。這時，爸媽對他的成果不要給予評價或敷衍稱讚，可以具體地告訴他：「你用了很多顏色，讓城堡看起來色彩很鮮豔」，或是「你試著在這裡用了不同的形狀來組裝，很特別」。

3. 多一點提問



父母不僅要傳達稱讚的語言，還要向孩子提出更多的問題，重要的是孩子本身的感受和想法，父母是怎麼想的反而不太重要，父母提問時，要把握的重點是避免問「選擇式問題」，如「開心嗎？」這類可以回答「是」或「不是」，觸及層面小的問題。

「能告訴我你做了怎樣的東西嗎？」請提出這種可以展開話題的開放式問題。

具體性在這裡也很重要！你是否有過這種經驗：去幼兒園或托兒所接小孩的時候，問他「今天怎麼樣？」，孩子總是回答「不知道」或「不曉得」。這是因為孩子無法從今天發生的眾多事件中，整理出你要的資訊。

「今天和朋友在一起，最開心的事情是什麼？為什麼覺得最開心？」請試著像這樣抓住要點對孩子提問吧。

▼《這樣讚美與責備，養出高自尊孩子》。（圖／采實文化提供）

