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經典零食「睽違十年」推出全新口味！沒吃過別說你懂吃國民零嘴

▲▼ 科學麵,零食,國民零食,零嘴,統一。（圖／科學麵提供）

▲睽違10年，科學麵將推出全新「香辣」口味。

圖、文／科學麵提供

你/妳知道全臺年銷量破億包的經典神級零食是什麼嗎？不說出來你不知道，居然是家喻戶曉的國民零食經典品牌一一「科學麵」！更驚人的重磅消息還在後頭，此款零食將於近日同步推出系列全新口味！

全新「香辣口味」香脆麵身搭配涮嘴調味，愛不釋手無法擋！
睽違10年，科學麵將推出全新「香辣」口味，40年經典麵身，具濃郁油炸香氣與緻密酥脆結構兼具之兩味麵體，搭配特殊鎖香技術，完整保留原始辣椒香，將富含多種香氣的辣椒(朝天椒等)以低溫熟成製粉工法揉合多層次蒜、蔥、蔬菜香的調味粉，一口咬下，令人涮嘴無法擋，衝擊你我的味蕾！

近半世紀熱賣的經典零食，全新口味即日起於7-11獨家區域限定販售！
自1978上市熱賣近半世紀的「科學麵」，全臺每秒平均售出3包，年銷破億包，堪稱臺灣7-11本土零食銷量之最，經典的香脆麵身，搭配簡單的椒鹽調味，捏碎後一口倒入，特殊鹹香，迄今陪伴家家戶戶走過無數個年頭，事實上科學麵除了經典原味以外、科學麵家族中還有雞汁口味、Mini包，近10年也是各大賣場的熱銷商品，簡單的經典口味，一直以來攏絡無數愛吃零食的大小朋友。即日起推出的全新香辣口味，將於今年夏季於7-11台北市特定地區獨家販售，愛吃辣的你還在等什麼，趕快去搶購!

進一步看販售門市地點：https://pse.is/3lnubt

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