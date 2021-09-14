日籍台大生「北宜碰撞重機」 雙亡！母淚求真相　都不起訴原因曝

▲日籍男北宜遭撞「苦撐45天」亡。（圖／翻攝Yahoo JP）

記者劉昌松／台北報導

一名日本籍林姓男子來台就讀台灣大學一年級，今年2月間騎車到北宜公路時，與騎著黃牌重機的蘇男發生碰撞，其中蘇男當場死亡，而林男在重傷昏迷45天後，仍不幸搶救不治。另外，對於蘇男疑似超速釀禍一事，由於蘇男已經當場死亡，因此北檢處以不起訴處分，而林男的部分則因疑從岔路出來而發生撞擊，疑涉過失致死罪，但因事後死亡，北檢14日也依法處分不起訴。

這起事故發生在2月21日下午2時許，當時24歲的蘇男騎著黃牌重機，行經北宜公路18K處時，撞上從岔路轉進幹道的19歲林姓日籍高材生，高速撞擊導致2車殘骸散落一地，蘇男當場失去生命跡象，林男則因顱內出血、多處骨折，送醫急救陷入昏迷，而林母得知後趕忙來台，在進行防疫隔離14天後，到醫院照護兒子，但林男仍是不幸於昏迷45天後，因多重器官衰竭過世。

▲北宜公路18K重機死亡車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

跟據日本自由記者柳原三佳報導，林母表示，兒子非常喜歡台灣，在台灣也交到不少好朋友，因此決定將兒子的器官捐出，「希望接受俊徳角膜的人可以多看美麗的風景，替俊徳體驗人生。」

此外，檢察官檢察官根據交通事故鑑定，蘇男騎乘重機時速達90、100公里、林男未禮讓幹道先行，而當時林母已申請對事故鑑定進行覆驗，希望能徹底了解車禍發生原因。不過，蘇男涉嫌過失致死罪，但因蘇男已當場死亡，因此依法做出不起訴處分，而針對林男也疑涉過失致死部分，也因為其不幸身亡，也於14日進行不起訴處分。