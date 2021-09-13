「英國楊丞琳」開口說中文！曝超愛看台灣節目 被看好賺超過38億

▲英國華裔18歲網球小將拉杜卡努，外型神似歌手楊丞琳，在奪冠後她也錄了一段影片秀中文。

圖文／CTWANT

因為外型神似歌手楊丞琳，而被網友稱為「英國楊丞琳」的英國華裔18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)，在今年美國網球公開賽大放異彩，竟然從會外賽一路闖進冠軍戰，創造了「拉杜卡努族風」，英國經紀公司預估，拉杜卡努在行銷上的潛力無窮，未來可望賺超過1億英磅(約38億台幣)，成為英國史上最賺錢的女運動員。

▲拉杜卡努在今年美國網球公開賽大放異彩，竟然從會外賽一路闖進冠軍戰。（圖／達志／美聯社）

拉杜卡努今年在美網公開賽拿下女單冠軍，精彩表現令人驚艷，加上她嬌俏可愛的模樣，和知名女歌手楊丞琳神似，更被網友稱為「英國楊丞琳」，賽後拉杜卡努還特地錄了一段影片，驚喜開口說中文，感謝球迷支持。

由於母親是瀋陽人，因此拉杜卡努會說中文，賽後她錄製短片，開口就以用中文向球迷問好，「我想說謝謝，我希望你喜歡看我的網球，我現在特別特別開心，我們贏了，再見，我愛你」，標準流利的中文發音可是讓網友們相當驚艷。

▲拉杜卡努會說中文。（圖／達志／美聯社）

這位網壇新秀不僅球技受肯定，亮麗外型也引發話題，18歲的拉杜卡努擁有優秀的體育能力，她不只擅長打網球，也打高爾夫、桌球、騎馬、玩卡丁車，堪稱運動全才，據悉，新冠肺炎爆發前，她每年都會陪媽媽回到瀋陽，並到一家職業桌球俱樂部進行訓練。

據英國《衛報》7月時刊登了一篇關於拉杜卡努的報導，好奇拉杜卡努平常的生活樣貌，像是她曾在快問快答提問中被問到，「什麼事情是妳罪惡的快感」，她回答，「看台灣電視節目」。

▲拉杜卡努有望成為英國最高收入的女性運動員，被看好賺超過38億。（圖／達志／美聯社）

另外，據英國經紀公司「InterTalent」的董事長沙利特(Jonathan Shalit)向《太陽報》表示，「拉杜卡努太出色了，她會成為英國有史以來最高收入的女性運動員，如果她繼續這麼打下來，她會賺超過1億英磅，約38億台幣」。

沙利特還形容拉杜卡努就像是「行銷的美夢」，相信休閒服飾、運動品牌，健康食品、健身器材和生活品牌，都會捧著鈔票上門找她，因為拉杜卡努擁有和費德勒(Roger Federer)一樣吸引大眾的迷人特質，對這些品牌來說，「太獨特了，沒有人像她一樣」。

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