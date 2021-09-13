驚恐30秒影片曝！巨大鱷魚逼近　她「拿槳單挑」…狂喊：離我遠點

▲一隻身形比船大的野生鱷魚朝著女子不斷逼近，嚇得她花容失色。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州一名女子近日在自家附近的河面上划船，不料過程中出現一隻跟船差不多大的野生鱷魚，而且朝著她不斷逼近，伺機而動想要攻擊她，讓女子嚇得花容失色，直接拿手中的划槳把鱷魚戳走，所幸最後平安無事，事後她也將這段影片PO上網路，引發一陣熱議。

這名女子名為貝克（Vicki Reamy Baker），她近日釋出一段影片，影片中可見，當時一隻大約10至12英尺長的鱷魚靠近她的船，然後她就不斷對鱷魚說：「你為什麼要惹我？你為什麼要咬我？這甚麼鬼？從來沒有鱷魚離我這麼靠近過，看牠離我有多近！牠跟著我，試圖咬我的槳板。」

之後另一段影片，貝克再次對著鱷魚說話：「你在做什麼？離我遠點，離我遠點。」不過顯然地，鱷魚聽不懂人話，接下來就繼續往船的方向漂，而且越來越近，最後貝克就拿著自己手中僅存的武器，也就是那隻划槳，直接往鱷魚的身體戳過去。

▲貝克不斷用槳將鱷魚推開。（圖／翻攝自臉書）

好險那隻鱷魚最後游走了，貝克也鬆一口氣，她認為，肯定是有人餵食那隻鱷魚，才會讓牠容易靠近人類，變得更加危險。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會指出，去年一共出現12起鱷魚攻擊人的事件，而且過去10年間，每年平均會有7起這樣的事件發生。

▼30秒影片曝光後在網路上不斷瘋傳。

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