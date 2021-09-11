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社會 社會焦點 保障人權

3萬粉絲天菜帥警臨停挨罰　IG限動嗆「檢舉人垃圾」下場超乎預期

記者賴文萱／高雄報導

有網友在FB粉專「靠北違規」中投訴，高雄一名IG有3萬粉絲的周姓員警，因被民眾檢舉違規，竟在限時動態中怒罵「被垃圾檢舉了」，網友不滿「身為警察，被檢舉違規還説檢舉人是垃圾，這種人能當人民保母嗎？」這篇PO文在網路上引起爭議，該員警所屬的左營分局表示，已對員警祭出行政處分，並利用各項集會加強教育。

▲▼高雄男警被投訴交通違規卻在IG罵檢舉人垃圾。（圖／翻攝自IG） 

▲在IG擁有3萬粉絲的高雄男帥警被投訴交通違規，發限時動態罵檢舉人垃圾。（圖／翻攝自IG）

FB粉專「翻轉大高屏交通違規」也轉發這篇PO文表示，高雄警察，哪一個派出所的呀？主官沒教你穿制服就要收斂嗎？收到罰單還敢罵人，你沒資格當執法者。

左營分局表示，啟文派出所周姓員警日前駕駛私車臨時停車未緊靠道路右側，遭受民眾檢舉，收受舉發通知單後，因心情不佳在社群軟體Instagram個人頁面，發表限動抒發情緒，遣詞用字不當造成觀感不佳，周員已自我反省並撤下內容。

左營分局表示，對於同仁交通違規後的不當留言，引發民眾負面觀感，除依規定簽辦行政處分，並利用各項集會加強員警教育。

該篇PO文底下引來網友狂罵「知法犯法，應該加重罰金！」、「所以才會有這麼多違規，因為執法人員就是啊！」、「自己沒違規就不會被檢舉啊，是說水準真的越來越低了」、「違規被檢舉把民眾叫垃圾，那警察抓違規是該叫有制服的垃圾？？」、「違規還罵舉發者，真的沒資格上路！」但也有網友認為「可以，表示他下班後就是個標準的百姓」、「上班是員警下班是民眾，沒有必要去公審他」。

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