室友鑽進被窩！男大生睡夢中「被含住」崩潰　他竟喊：肉慾重拍謝

▲男大生遭室友性侵崩潰提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

男大生阿明（化名）透過網路論壇看見男子阿義（化名）在尋找室友，於是主動聯繫並搬進該套房，但沒想到，卻在半夢半醒間驚覺被口交，嚇得趕緊搬離，隨後也傳訊詢問對方，沒想到卻得到，「肉慾太重了，拍謝就是會對男女都很好奇但是只是玩玩而已」，讓他崩潰提告，而判決結果也在近日出爐。

判決書指出，阿明2019年4月間在台中沙鹿區租屋，而他某日在Dcard上看到阿義在徵室友的消息，於是主動聯繫上阿義，並於同年6月23日搬進阿義的套房同住。

然而，阿明才入住不到一個月，阿義便在同年7月15日至19日凌晨，趁著阿明熟睡之際，鑽進阿明的被窩內，並將阿明褲子脫掉，以手撫弄阿明下體後，又用口含住，以此方式2度性侵阿明。

阿明事後嚇得趕緊搬離該套房，並報警提告表示，「記得阿義會玩電腦玩到凌晨2、3點，後來也常常凌晨3、4點才睡，但因我都是早上6點要起床，常常只能睡2、3小時，所以都會睡很熟，但醒來的時候，發現褲子被脫下，且有感到阿義在棉被裡對我口交，期間大概有3次」。

此外，阿明也出示他事後質問阿義的對話紀錄，阿明問道，其實我搬走真正的原因，是因為你常常在晚上會碰我下面，有時還脫我褲子用嘴巴弄，我真的很不喜歡，但我自己實在不太敢講…因為住一起又講那些，但我現在要搬走了，可以問你為什麼要這樣做嗎？」沒想到阿義竟回稱，「肉慾太重了，拍謝就是會對男女都很好奇但是只是玩玩而已」、「對不起」、「讓你有不好的感覺」。

法官事後勘驗相關證據後，認定阿義犯行，審酌他為滿足一己私慾及好奇心而犯案，造成阿義身心受到極大痛苦，因此將他依2個乘機性交罪合併判處4年徒刑。全案可上訴。