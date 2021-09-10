外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死　姐開門嚇傻

▲李怡潔本被醫師說活不過20歲，但她靠意志力從輔大影傳系畢業並出了自傳。（圖／李怡潔提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

曾經榮獲兩屆總統教育獎的漸凍人李怡潔，平時由菲律賓籍的看護照顧，沒想到該看護竟直接逃跑遺棄，讓李怡潔差點沒命，讓李家人氣得提告。豈料，外籍看護向馬尼拉辦事處投訴，讓李怡潔的員警弟弟被要求寫報告、道歉。

李怡潔的姊姊投訴，菲律賓籍看護2020年9月到她們家工作，做不到3個月就想回菲律賓，甚至跑去勞工局檢舉雇主沒給飯吃，但勞工局訪視後發現沒有問題，菲律賓籍看護則直接逃跑，留下27歲的漸凍人李怡潔獨自在家。

▲▼菲律賓外籍看護落跑，讓李怡潔差點沒命。（圖／東森新聞）



李怡潔姊姊說，妹妹是長期需要佩戴呼吸器的病患，若沒人長期照顧、注意的話，發生狀況會非常危險；菲律賓籍看護逃跑後，她回家看到李怡潔呼吸困難、臉色慘白，情況非常糟糕，因此氣得提告，雙方也進行勞資協調。

豈料，菲律賓籍看護向馬尼拉辦事處投訴，李怡潔在三重派出所的服務的弟弟竟被要求道歉、寫報告，派出所所長甚至到李家請他們撤告、放棄賠償，讓李家人懷疑派出所遭到施壓。

新北三重分局副分局長許清事表示，馬尼拉經紀文化辦事處希望瞭解整起事情得原貌，他們才會找原來處理的當事人（李怡潔弟弟）來還原並查證，完全沒有被施壓情形發生。

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