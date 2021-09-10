　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死　姐開門嚇傻

▲輔大畢業生代表李怡潔。（圖／李怡潔提供）

▲李怡潔本被醫師說活不過20歲，但她靠意志力從輔大影傳系畢業並出了自傳。（圖／李怡潔提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

曾經榮獲兩屆總統教育獎的漸凍人李怡潔，平時由菲律賓籍的看護照顧，沒想到該看護竟直接逃跑遺棄，讓李怡潔差點沒命，讓李家人氣得提告。豈料，外籍看護向馬尼拉辦事處投訴，讓李怡潔的員警弟弟被要求寫報告、道歉。

李怡潔的姊姊投訴，菲律賓籍看護2020年9月到她們家工作，做不到3個月就想回菲律賓，甚至跑去勞工局檢舉雇主沒給飯吃，但勞工局訪視後發現沒有問題，菲律賓籍看護則直接逃跑，留下27歲的漸凍人李怡潔獨自在家。

▲▼外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死　姐開門嚇傻。（圖／東森新聞）

▲▼菲律賓外籍看護落跑，讓李怡潔差點沒命。（圖／東森新聞）

▲▼外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死　姐開門嚇傻。（圖／東森新聞）

李怡潔姊姊說，妹妹是長期需要佩戴呼吸器的病患，若沒人長期照顧、注意的話，發生狀況會非常危險；菲律賓籍看護逃跑後，她回家看到李怡潔呼吸困難、臉色慘白，情況非常糟糕，因此氣得提告，雙方也進行勞資協調。

豈料，菲律賓籍看護向馬尼拉辦事處投訴，李怡潔在三重派出所的服務的弟弟竟被要求道歉、寫報告，派出所所長甚至到李家請他們撤告、放棄賠償，讓李家人懷疑派出所遭到施壓。

新北三重分局副分局長許清事表示，馬尼拉經紀文化辦事處希望瞭解整起事情得原貌，他們才會找原來處理的當事人（李怡潔弟弟）來還原並查證，完全沒有被施壓情形發生。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
LIVE／強颱璨樹暴風圈逼近　氣象局最新說明
快訊／北市松山區確診學校　60人採檢結果出爐
從AZ、莫德納嫌到高端…又吵打不到　醫「發文勸世」網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛找到工作！她只因一句話遭前夫「狠刺15刀＋手臂啃咬」慘死

外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死　姐開門嚇傻

澎恰恰欠2.4億走投無路...連千毅喊「我幫你！」公布超誘人薪資

璨樹颱風影響　屏東東琉線交通船11日僅10點半前有航班

攪拌機夾捲2越籍移工死亡　咖啡公司代表人獲緩起訴

台鐵區間車台南後壁段故障臨停　白河警協助封閉平交道維安

3人同床他竟偷摸5歲孫女！嬤掀棉被驚見怒打巴掌　無良阿公慘了

燙頭皮+罰站到凌晨+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

狠夫「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍自首　警掀血棉被驚呆

車手法院外遭擄走　黑布矇眼毆打+電擊！4煞下場曝

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

才剛找到工作！她只因一句話遭前夫「狠刺15刀＋手臂啃咬」慘死

外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死　姐開門嚇傻

澎恰恰欠2.4億走投無路...連千毅喊「我幫你！」公布超誘人薪資

璨樹颱風影響　屏東東琉線交通船11日僅10點半前有航班

攪拌機夾捲2越籍移工死亡　咖啡公司代表人獲緩起訴

台鐵區間車台南後壁段故障臨停　白河警協助封閉平交道維安

3人同床他竟偷摸5歲孫女！嬤掀棉被驚見怒打巴掌　無良阿公慘了

燙頭皮+罰站到凌晨+打斷手渾身傷　狠母虐死2歲女兒原因曝

狠夫「砍前妻15刀＋瘋狂啃咬」！冷靜裹屍自首　警掀血棉被驚呆

車手法院外遭擄走　黑布矇眼毆打+電擊！4煞下場曝

911襲擊20年周年…1330萬張照片濃縮成6分鐘縮時　見證世貿重生

李凱威延長賽勝打當英雄　關鍵是想起劉時豪一句話

陶喆爆料20年前SARS《手牽手》幕後　曝王力宏有偶包

優質先發勝投飛了　王維中：內容丟出來幫助球隊

黃豪平口誤慘遭圍剿　哈孝遠狠嗆「要不要假哭」

倡「共同富裕」人民買單　習近平地位更穩固

林忠正／「返祖現象」整頓文化經濟　中國富豪拚樂捐

柴柴上班時間「躺地爽睡覺」 三層肉露出...崩壞模樣萌翻網

社會熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

快訊／彰化市民宅大火　警消搶救中

強留兒子16年不讓他學上課！單親媽曝原因　

即／新莊男套房疑點燃汽油拖女友陪葬

狠夫砍前妻15刀＋瘋狂啃咬！冷靜裹屍再自首

驚悚畫面曝！吊車倒退嚕壓毀4車翻落山谷

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

快訊／中橫公路吊車翻覆壓毀4轎車　2人當場死亡

只因一句話！她遭前夫狠刺15刀慘死

重機改車牌架　警認定無法辨識開罰被打臉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

LIVE／強颱璨樹暴風圈「進入巴士海峽」 氣象局最新說明看這

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

璨樹海陸警持續　總雨量3地最大

颱風天能點外送？Uber Eats及Foodpanda給答案了

嫌完疫苗…又吵打不到　ICU醫「293字勸世」

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

愛車放停車場「仍被撞凹大洞」！張雁名氣炸報警

BNT第二多！53例突破性感染「疫苗廠牌曝」

新婚一個月遭公公性侵！媳婦報警反被逮捕

北市確診學校採檢　衛生局晚間說明

更多

最夯影音

更多
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面