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色推拿師猥褻女客…上下來回竟扯：防胸垂、多囊！1理由竟免入獄

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲色推拿師2度猥褻女客，下場出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

女子小君（化名）到一家接骨院接受推拿治療，但沒想到接骨院的負責人阿宏（化名）竟趁機偷摸她胸部，還稱是為了「預防胸部下垂」，甚至還以「促進血液循環預防多囊性囊腫」為由撫摸下體，小君事後察覺有異立刻報警。法院審理後，審酌阿宏已以20萬元與對方和解，遂依妨害性自主罪判刑5月、緩刑3年。

判決書指出，小君2020年12月17日前往該接骨院接受治療，而當時阿宏先替她熱敷、推拿右腋下方、腿部及下半身穴道等處後，示意小君平躺，但沒想到，阿宏卻趁著小君不注意時，將手伸進小君的運動內衣，撫摸小君的胸部及乳頭約10秒鐘。小君當下立刻提出疑問，阿宏卻以「預防胸部下垂」為由來搪塞，而小君也不疑有他。

豈料，小君事隔3天後再度前往推拿時，林男又以「比較不會卡住」為由要求小君脫掉長褲及內褲，並口頭試探小君有無性經驗，隨後伸手撫摸小君大腿內側，接著以手指快速摩擦下體約20秒，還像小君稱，此舉能使心跳加速促進血液循環，預防多囊性囊腫，更要小君不要害羞。小君事後越想越不對，隔天便前往警局報案。

對此，阿宏坦承不諱，並且立刻拿出20萬元與小君達成和解，法官因此認定他有悔意，最後將他依妨害性自主罪判刑5月、緩刑3年。全案可上訴。

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