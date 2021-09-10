快訊／鶯歌兇殺案！狠男水果刀猛刺前妻　她倒血泊慘死

▲鶯歌狠男持刀刺殺前妻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市鶯歌10日下午發生一起兇殺命案！一名陳姓男子疑似與林姓前妻有財務糾紛，竟持水果刀狠刺對方腹部多刀，林女當場倒臥血泊，而陳男動手後還主動向警方報案，並請律師到場。警消獲報趕抵，將林女緊急送醫，但她仍宣告不治，目前全案正由警方積極調查中。

警方表示，陳男獨居在林女所有的住宅內，而他向警方供稱，與前妻有財務分配問題，今早前妻前來找他談判卻發生激烈衝突，一氣之下才痛下殺手，全案訊後將依殺人罪嫌移送偵辦。