新北幼兒園群聚初期「就以Delta防治」！1454人全陰性匡列範圍曝

▲亞東醫院《疫無反顧 亞東醫院做對的事》新書發表會，新北副市長劉和然透露從幼兒園群聚案初期「就以Delta規模防治」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新北市幼兒園群聚感染案近來受到關注，不過今（10）日新北市長侯友宜公佈好消息，這2、3天總動員擴大匡列採檢，共1454人全部PCR陰性！副市長劉和然透露，初期8名幼兒感染時，新北市就「當作Delta規模來防治」，因此第一步就擴大匡列和採檢對象，並有幼兒園預防性停課，後續也密集儲備快篩對社區採檢，更以「清空」方式來採檢，非常審慎。

新北市副市長劉和然今出席亞東醫院《疫無反顧 亞東醫院做對的事》新書發表會，會中接受媒體聯訪提到，針對新北市幼兒園群聚案，初期在8個小朋友感染時，新北就「當作Delta規模來防治」，第一步先馬上通知擴大匡列採檢對象，緊接有幼兒園預防性停課，當確診者有家長時，職場也匡列和採檢；而當社區有第一戶感染時，就密集儲備快篩對社區採檢；第二戶出現時，就以「清空」方式來擴大採檢，包括進出的訪客。

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而今上午侯友宜也宣布好消息，這2、3天新北市全面總動員，擴大匡列、採檢，到目前為止除了陽性個案以外，包括幼兒園新冠及職場、社區所有匡列對象，總共採檢1454人「全部都是PCR陰性」。劉和然也說，新北市面對此案非常審慎，就是因為若是Delta進來「隨時會爆發」。