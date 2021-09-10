若埃及爸為感染源頭　台大醫分析「已三波傳染」

▲幼兒園新冠病毒之Q and A臺大醫院視訊線上記者會，臺大醫院兒童醫院黃立民院長。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北幼兒園群聚延燒板橋社區大樓，到昨天為止累積確診相關個案來到27人，從幼兒園學生、教師到家長，而居住社區的住戶、裝修工人也確診。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民今（10）日分析，分析目前狀況可能有三波傳播，從家庭到幼兒園又回到家庭；而後續如果Delta疫情無法結束，每天相關確診個案持續增加，加上疫苗接種率不夠高，有可能需要回到三級警戒。

新北幼兒園群聚一開始發現於幼兒園教師、學童以及其家長，後續調查發現其中一名學童家長為埃及籍境外移入，同居住社區大樓也有住戶確診，另該家庭檢驗抗體陽性，算是群聚中最早感染個案，不排除為感染源頭；而昨天新增4例相關個案，當中有2案本土是該社區大樓的裝修工人與其妻子，另埃及爸爸的2名哥哥與表哥也確認為境外移入。

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▲新北群聚關連圖。（圖／指揮中心提供）

裝修工人個案在最初公布並未到社區大樓或者僅有1~2分鐘的接觸，後續北市進一步公布，疫調顯示曾經4度到染疫社區大樓。

曾分析該社區可能有兩條傳播鏈的黃立民今日解釋，疫調結果是陸續揭露，一開始裝修工人進入社區時間是落在埃及爸檢疫隔離期間，才會評估可能有第二條傳播鏈，是依據當時資訊作判斷，但如果後續還是有進出社區，有相關接觸，就可能還要再進一步看疫調結果，才能釐清有幾條傳播鏈。

黃立民指出，目前感染源頭初判歸因於埃及爸爸屬合理，不過，還是要擔心有沒有個案不是被他所傳染，一定要追出傳播鏈；而後續要評估裝修工人Ct值，如果值高，還是可能有另外獲得感染的地方。

黃立民也提到，如果埃及爸爸是群聚疫情源頭，從他檢疫期滿出關（9/16）到被偵測到幼稚園群聚，已經是15天～20天，如果以病毒潛伏期估算，可能已經至少傳三波；從群聚疫情狀況來看，個案從家庭傳染到幼稚園又回到家庭，確實三波估計屬於合理。

日前指揮中心專家小組召集人張上淳也曾表示，幼兒園群聚幼童採陽後Ct值有高有低，從家人陸續確診來看，可知道這裡面「不只一波傳染」，但究竟是幾波，從現行資料暫無法釐清。

黃立民認為，如果Delta疫情如果無法結束，每天確診人數不少又加上國內疫苗接種率不高，國內警戒措施可能要回到三級，但要看指揮中心判斷。