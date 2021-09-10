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iPhone 13全系列顏色曝！頂規主打「青銅色」　僅1機型保留512GB

▲外媒統整最有可能出現在iPhone 13系列上的5大功能與更新。（圖／取自macrumors）

▲外媒指出，iPhone 13 Pro將主打青銅色。（圖／取自macrumors）

記者崔子柔／綜合報導

iPhone 13將在台灣時間9月15日凌晨亮相，相關外觀、功能及售價的傳聞不斷流出，近日則有外媒指出，iPhone 13 Pro 系列將主打新色「青銅色」，512GB容量則只保留在頂規 Pro Max機型。

根據外媒《91mobiles》報導，烏克蘭一間電商網站上，出現 iPhone13全系列細節，iPhone13及mini機型都有黑、藍、紫、粉、白、紅共6色可選，iPhone13 Pro及Pro Max則有黑、銀、金及主打色「青銅色」。

▲iPhone 13預計於秋季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 13預計於秋季發表會登場。（圖／取自9to5mac）

據傳蘋果這次將每款機型推出不同容量，iPhone13 mini分為64GB、128GB，iPhone13、13 Pro有128GB、256GB，iPhone13 Pro Max 則是256GB起跳，且是唯一提供512GB的機型。

蘋果秋季發表會將於台灣時間9月15日凌晨1點登場，不僅萬眾矚目的iPhone 13系列手機將問世，外傳還會有 Apple Watch Series 7、AirPods、iPad 等產品。

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