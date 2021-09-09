首獲邀亞太城市高峰會！徐榛蔚視訊分享治城理念　力邀城市交流

▲花蓮縣長徐榛蔚在縣府團隊陪同下，參加在澳洲布里斯本市舉行的亞太城市高峰會視訊會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2021亞太城市高峰會於9月8日至12日在澳洲布里斯本市舉行，以「透過機會與挑戰重新定義城市」為主題，花蓮縣政府首度獲邀參加，縣長徐榛蔚透過視訊會議以「健康城市」、「脈動城市」、「互聯城市」、「智慧城市」四大主軸分享花蓮縣城市治理，熱烈邀請國際城市首長前來花蓮觀光、交流，也贏得澳洲多位首長的熱烈讚賞。

亞太城市高峰會緣起布里斯本市前市長ACPS Jim Soorley於1996年提議成立，旨在加強亞太地區及其他重要城市間之合作與聯盟網絡，帶動城市經濟發展與商貿契機，並透過政府與非政府組織間之合作，提升亞太地區整體競爭優勢。

▲▼徐榛蔚透過視訊分享城市治理並邀請國際城市首長前來花蓮觀光、交流，贏得澳洲多位首長的熱烈讚賞。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府自2006年開始推動健康城市，不僅是健康城市聯盟（Alliance For Healthy Cities, AFHC)會員，花蓮縣鳳林鎮也在2014年獲得國際慢活城市認證，低碳旅遊揚名國際，空氣品質高居全台第一，有機農業耕作面積為全國之冠，擁有1家醫學中心，9家大型醫院，261家診所。由於花蓮幅員遼闊、南北狹長，縣府致力與花蓮慈濟醫院等各大醫院、衛生所與遠傳5G合作，推動遠距醫療應用。

徐榛蔚同時指出，花蓮縣是擁有歷史悠久的城市，縣內有富世遺址、掃叭遺址、公埔遺址及支亞干遺址等四處考古遺址，且根據考古出土的玉石研究顯示，花蓮從千年以前就已經納入當時國際貿易的範圍。花蓮歷史淵遠流長，也是一座充滿活力與希望的城市，許多學成畢業或是出師開店的年輕人，都選擇回到故鄉花蓮開啟人生另一條道路，近年來花蓮巷弄街道出現許多特色餐車、文青攤販及創意店家，處處展現花蓮青年的熱情活力。

在脈動城市層面，花蓮縣的天然美景名聞全球，包括太魯閣國家公園、玉山國家公園，每年皆有超過1千萬的遊客人次造訪花蓮，去年更在國際知名訂房平台Agoda網站「全球10大熱搜旅遊景點」勇奪冠軍，無論在自由行和旅行團的統計上，花蓮皆為全國之冠，是最多遊客選擇到訪的旅遊目的地。

互聯城市方面，花蓮以友善、低碳、智慧及優遊四個面向，規劃未來花蓮交通發展政策方向，並積極與全球各大城市接軌，與美國夏威夷州夏威夷縣、韓國忠清北道堤川市、帛琉共和國科羅州締結姊妹市；締結友好城市則有馬來西亞美里市、沙勞越州石隆門縣、德國巴伐利亞史坦堡縣、美國加州天普市。徐縣長提到，花蓮近十年積極開拓包機直航，曾與日本、韓國、柬埔寨、大陸上海、天津、長沙、澳門、香港、山東等三十多個城市直航，強化花蓮對外海外城市觀光交流與運輸服務。

因應5G、AIOT世代的來臨，縣府在持續推動在智慧教育、智慧交通及智慧觀光上都有卓越的表現，已成為國內推動智慧城市的模範縣，花蓮縣文化局與國家圖書館連結，讓縣民透過網路線上收看電影及電子書，雖然受到疫情影響，花蓮縣政府超前佈署，以實際行動大幅提升東部縣市遠距醫療能量，花蓮在疫情前超前部署與慈濟合作推動遠端醫療問診，保障鄉親就醫權益。

澳洲昆士蘭州紅土市長Karen Williams跟陽光海岸市副市長Rick Baberowski聽取徐縣長的精采分享表示，昆士蘭州跟花蓮縣一樣臨近海洋，同樣擁有優美的原住民文化，未來有機會將前來花蓮觀光交流，借鏡花蓮的治理城市經驗，促進雙方城市人民交流。

►腦公！你不可以賴帳喔

