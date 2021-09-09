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預計年產2億劑！　大陸首個mRNA新冠疫苗生產車間下月投產

▲▼大陸首個mRNA新冠疫苗生產車間下月投產。（圖／翻攝自七彩雲南）

▲大陸首個mRNA新冠疫苗生產車間下月投產。（圖／翻攝自七彩雲端，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸第一個mRNA新冠疫苗生產車間，近日在雲南玉溪高新區疫苗產業園建成並交付使用，預計下月投產。

據微信公眾號「雲視新聞七彩雲」9月8日報導，mRNA新冠疫苗由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製，玉溪沃森生物技術有限公司負責基地建設，基地總投資5.2億元人民幣，預計每年可生產2億劑疫苗，是大陸第一個mRNA新冠疫苗產業化基地。

報導稱，mRNA疫苗是目前全球公布的三期臨床試驗結果保護率最高的疫苗。相比國外研發的mRNA疫苗，大陸國產mRNA疫苗具備著三大優勢。

▲▼大陸首個mRNA新冠疫苗生產車間下月投產。（圖／翻攝自七彩雲南）

其一，疫苗安全性更高。大陸採用的疫苗抗原靶標選擇更為精確，誘導產生的中和抗體特異性高。其二，國產化水平高。大陸mRNA疫苗核心原料和設備已經全部實現了國產化，意味着一旦獲得生產批准，那麼產能將可以實現快速放大，滿足供給。

其三，儲存成本更低。大陸採用了單人份預充針劑型，可在室温保存一周或在4攝氏度長期保存，冷鏈成本低，容易實現人群大規模接種。

據統計，截至目前，大陸已有5款疫苗項目進入三期臨床試驗，並已在十餘個國家啟動接種，且無嚴重不良反應報告。

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