中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週三開打

▲符合資格的民眾記得上網登記接種意願。（圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／台北報導

指揮中心公布，第八輪疫苗將打AZ，登記時間到今（9日）中午截止，本輪符合資格的兩大類對象要記得盡快上網登記，明天早上10點起就可以開始預約，最快下周就能打到疫苗。

指揮官陳時中提醒，請符合第八輪預約對象但尚未意願登記的民眾盡速登記，第八輪施打對象包括9/10前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可接種第二劑，以及7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。今日中午12點停止意願登記進行結算，系統關閉後下午3點才會再重啟。►登記網址

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▲第八輪AZ登記中午截止。（圖／指揮中心提供）

已意願登記的民眾，明天早上10時起，至9/12中午12時止，可以預約接種時間，施打期程預計為9/15-23，會視疫苗供應期程調整接種場次，最快下周三就能打到疫苗。

根據統計，第八期符合預約資格民眾9/10（含）前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上，預約接種第二劑者，約120萬人，7/19（含）前已意願登記選擇AZ滿18歲至22歲，預約接種第一劑者，約37萬人。

23日起，國高中生將開打BNT疫苗，近期也會收到接種意願書，有四天的考慮期可以填寫，學生與家長填妥資訊後繳回，未經家長同意者不予接種。

▲AZ疫苗預約對象。（圖／指揮中心提供）