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那8年第一次感覺有完整的家　田徑國手陳昭郡感謝寄養家庭

▲▼田徑國手陳昭郡曾受展望會寄養家庭照顧，小時候常轉換環境而不諳，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才感覺有真正的家。（圖／台灣世界展望會提供）

▲田徑國手陳昭郡曾受到展望會寄養家庭照顧。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

田徑國手陳昭郡是台灣女子3000公尺障礙紀錄保持人，4歲時因原生家庭疏忽照顧，她跟姊姊被迫離家，到不同的安置機構和家庭，經常因為轉換環境而不安；直到走進展望會的寄養家庭，才終於感受到自己擁有一個完整的家，從原本叛逆、暴躁，到懂得責任感。而台灣世界展望會近來也急募寄養家庭，期盼更多人投入。

陳昭郡今年29歲，4歲時因原生家庭疏忽照顧，她與姊妹被迫離開家，轉換到不同的安置機構和家庭，而當時年紀幼小，時常因為換環境感到困惑與不安，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才終於感受到自己擁有一個完整的「家」。

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▲▼田徑國手陳昭郡曾受展望會寄養家庭照顧，小時候常轉換環境而不諳，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才感覺有真正的家。（圖／台灣世界展望會提供）

▲陳昭郡直到走進寄養父母陳善鳴、陳樓姍姍的家，才感覺有完整的家。（圖／台灣世界展望會提供）

在與寄養父母相處的8年間，她從一開始的叛逆、暴躁，到逐漸懂得管理情緒和責任感。陳昭郡自曝，曾經帶著陳家弟弟在路邊拿石頭砸路過的車，闖下大禍；然而儘管犯錯，陳樓姍姍在生氣的當下，還是不以打罵方式對待他們，反倒是耐心地向他們解釋行為造成的後果，以及對自己負責任的重要性。

而陳昭郡國中時，本身喜歡運動又想加入田徑校隊，從此展開田徑人生，她感念「在我踏入田徑隊的那刻，他們沒有質疑跟反對，而是支持、鼓勵我，然後說既然妳選擇就要做好。老實說，他們的鼓勵至今還影響我很深，」

▲▼田徑國手陳昭郡曾受展望會寄養家庭照顧，小時候常轉換環境而不諳，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才感覺有真正的家。（圖／台灣世界展望會提供）

▲▼陳昭郡說，正因為有寄養父母的支持和尊重，推動她持續在這條路上勇敢前進。（圖／台灣世界展望會提供）

▲▼田徑國手陳昭郡曾受展望會寄養家庭照顧，小時候常轉換環境而不諳，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才感覺有真正的家。（圖／台灣世界展望會提供）

因為有寄養父母的支持和尊重，推動她持續在這條路上勇敢前進；然而當進到高中田徑校隊時，在當時的安置法規中，規定孩子住校就必須離開安置體系的限制，但身為運動選手的她必須住校，於是收到寄養家庭結案的消息。

一夕之間沒有「家」的支持，她必須自己想辦法處理學費和生活支出，有時甚至窮到需要借錢才能吃飯。但她仍努力克服所有困境，並在高二時第一次以國手身分出國比賽。

雖已離開寄養家庭多年，但陳昭郡仍和寄養父母保持聯繫，視彼此為真正的家人，「我覺得來到這個家庭，重新奠定我的人格跟價值觀，影響我對未來的想法。謝謝他們在我最無助的時候陪伴我走過；也教導我該為自己負責，對別人對自己都要誠實。」

▲▼田徑國手陳昭郡曾受展望會寄養家庭照顧，小時候常轉換環境而不諳，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才感覺有真正的家。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會邀請有志的愛心家庭，投入寄養家庭行列。（圖／台灣世界展望會提供）

去年因疫情影響，導致許多運動比賽取消，陳昭郡無法累積積分，錯失參與東京奧運的機會，但今年她將回歸賽場，參與10月份的全國運動會，期望突破自己紀錄，跑出人生新的里程碑。

而根據台灣世界展望會「台北家庭寄養服務中心」截至今年4月份統計，雙北平均每月有15到20名兒少等待家庭寄養安置，其中以0-6歲的嬰幼兒孩童為最多，安置原因以受虐待、疏忽、目睹暴力等不當對待為主。

反觀申請成為寄養家庭的數量逐年遞減之外，寄養家庭也進入高齡化，目前5成以上的寄養父母超過60歲，這個情況已經迫使政府把寄養父母的退休年齡法規從65歲，改成年齡無上限。

自1991年起，台灣世界展望會接受各縣市政府委託，陸續在台北市、屏東縣、高雄市、台中市、新北市開辦家庭寄養服務，至今已30年，服務超過2500名曾經受傷的孩子恢復身心、看見希望。今年展望會發起「寄養三十 邀您加一」行動，盼在寄養服務30週年的時刻，讓社會大眾更加了解寄養家庭的服務與精神，進而願意投入寄養家庭。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，寄養父母將孩子視如己出的無私大愛，每每令人動容，曾經受傷的孩子重新站起來的故事，更是激勵人心，盼望愛心家庭踴躍加入寄養行列，接住更多失去家的孩子得到穩定照顧和愛的關懷。

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