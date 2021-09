恐怖份子集體越獄！以色列監獄6囚「挖地道逃出」　牢房現大洞

▲ 6名巴勒斯坦囚犯挖洞越獄。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列一座戒備森嚴的監獄發生史上最大規模的越獄事件,6名巴勒斯坦囚犯挖地道逃獄成功。其中5人為激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」(Palestinian Islamic Jihad,簡稱傑哈德)成員,另1人為解放組織「法塔赫」(Fatah)指揮官,具有高度危險性。

根據《以色列時報》,這起事件發生於貝特謝安市西北部、靠近加利利湖的基利波監獄(Gilboa Prison),當地農民目睹可疑人士在監獄附近走動,趕緊通報警方。以色列監獄管理局稍早聲明證實,警方6日約凌晨3時獲報前往,在牢房水槽下的地上發現一個大洞,確認有6名囚犯逃出監獄,越獄行動約從凌晨1時30分左右開始。《耶路撒冷郵報》報導,他們顯然是透過一條自行挖出的隧道逃跑。

6名囚犯都因犯下針對以色列人的致命襲擊,被判終生監禁,危險性極高,其中3人此前便曾試圖越獄。一名不願透露姓名的警方消息人士向當地媒體表示,這是近年來最嚴重的事件之一。

其中1名囚犯為祖貝迪(Zakaria Zubeidi),曾是「法塔赫」武裝派別阿克薩烈士旅(Al-Aqsa Martyrs’Brigades)在巴勒斯坦北部城市傑寧的指揮官,因數起致命襲擊被定罪。另5名囚犯則為傑哈德成員,全都來自傑寧附近城鎮。

Breaking: Six #Palestinians escape from a high-security prison in #Israeli. They were all in jail for life and all are considered highly dangerous for Israel. Isreali media report that the six managed to escape by using a tunnel they had previously dug. pic.twitter.com/hM7Wqm0mIb