恐怖份子集體越獄！以色列監獄6囚「挖地道逃出」　牢房現大洞

▲ 6名巴勒斯坦囚犯挖洞越獄。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列一座戒備森嚴的監獄發生史上最大規模的越獄事件，6名巴勒斯坦囚犯挖地道逃獄成功。其中5人為激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad，簡稱傑哈德）成員，另1人為解放組織「法塔赫」（Fatah）指揮官，具有高度危險性。

根據《以色列時報》，這起事件發生於貝特謝安市西北部、靠近加利利湖的基利波監獄（Gilboa Prison），當地農民目睹可疑人士在監獄附近走動，趕緊通報警方。以色列監獄管理局稍早聲明證實，警方6日約凌晨3時獲報前往，在牢房水槽下的地上發現一個大洞，確認有6名囚犯逃出監獄，越獄行動約從凌晨1時30分左右開始。《耶路撒冷郵報》報導，他們顯然是透過一條自行挖出的隧道逃跑。

مسؤول أمني كبير في مصلحة السجون:" كيف تم حفر نفق وفي سجن جلبوع وبهذا الطول، مع أنه لا يوجد ولا ملعقة واحدة في السجن؟".#نفق_الحرية pic.twitter.com/gTosoyinZ3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

6名囚犯都因犯下針對以色列人的致命襲擊，被判終生監禁，危險性極高，其中3人此前便曾試圖越獄。一名不願透露姓名的警方消息人士向當地媒體表示，這是近年來最嚴重的事件之一。

其中1名囚犯為祖貝迪（Zakaria Zubeidi），曾是「法塔赫」武裝派別阿克薩烈士旅（Al-Aqsa Martyrs’Brigades）在巴勒斯坦北部城市傑寧的指揮官，因數起致命襲擊被定罪。另5名囚犯則為傑哈德成員，全都來自傑寧附近城鎮。

Breaking: Six #Palestinians escape from a high-security prison in #Israeli. They were all in jail for life and all are considered highly dangerous for Israel. Isreali media report that the six managed to escape by using a tunnel they had previously dug. pic.twitter.com/hM7Wqm0mIb — Baker Atyani (@atyanibaker) September 6, 2021

傑哈德被美國、歐盟、英國、日本、以色列等國認定為恐怖組職，多次策畫針對以色列平民的襲擊，包括自殺炸彈攻擊。越獄事件透過媒體曝光後，傑寧傳來慶祝的槍響，傑哈德發言人巴胡姆（Fawzi Barhum）更發表聲明，大讚此次「勇敢的英雄式行動」。

以色列官員認為，這6名囚犯將逃往約旦或傑寧。當局部署直升機、無人機、警犬及特種部隊，在監獄附近加強搜索，並敦促居民提高警覺。以色列國防軍派遣增援部隊，確保加薩地帶及約旦邊境安全，避免6名囚犯逃離出境，他們的身分證件也在巴勒斯坦社群媒體上流傳。

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