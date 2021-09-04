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LINE大更新「1分鐘攻略」！群組可以自動加人　一次看懂怎麼用

▲▼LINE，滑手機，聊天，私訊。（圖／記者許力方攝）

▲LINE將釋出更新。（圖／記者許力方攝） 

記者許力方／綜合報導

「每次建立新群組，都要等對方接受邀請後才能開始討論，等好久喔....」LINE將釋出新版更新，原本的群組和多人聊天室將進行大整合，解決等待新成員加入和多人聊天室無法使用相簿、記事本等功能，官方表示，這次更新由iOS用戶先行，適用於iOS LINE 11.15.0（含）以上版本，安卓系統與LINE電腦版後續陸續釋出。

LINE發現，許多用戶在使用群組及多人聊天室功能時，有「聊天頁面裡面有多人聊天室，也有群組，每次都差點傳錯訊息><」等困擾，每天透過工作群組裡討論工作、家庭群組聯繫感情，也不乏一次性的臨時多人聊天室。這次LINE將多人聊天室和群組功能整合，解決這些困擾。

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

▲LINE將群組、多人聊天室整合。（圖／LINE提供，下同）

用戶建立群組時，若開啟「用戶自動加入」，被邀請的群組成員可直接加入群組聊天；若關閉「用戶自動加入」則是要等成員按參加，進入群組後才可開始對話。「用戶自動加入」在建立群組時，此選項為預設開啟；若關閉「用戶自動加入」選項，該群組則無法再選擇開啟喔。

建立已擁有相同成員的群組時，系統會提醒已存在的群組或聊天室，用戶可選擇建立新群組或沿用。 先前已建立的多人聊天室或群組不受影響，仍可使用；但無法轉換成新規格。

至於過往的臨時性「多人聊天室」，因為沒有群組功能可以使用，像是相簿、記事本等，經過這次整合上線後，只要是建立群組，都可以使用群組功能，也可以命名群組名稱，方便紀錄又一目瞭然。

●手機版如何建立新群組？
step 1：
有兩種入口建立群組－1是在主頁點選頭貼旁邊「加入好友」圖示，2是在聊天頁面點選右上角建立。

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

step 2：
選擇「聊天室」或「群組」都可以。

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

step 3：
選擇想加入的成員後，按下一步

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

step 4：
可以選擇開啟「用戶自動加入」，對方不需按參加，即可直接加入群組。
（★一旦關閉，則無法在此群組中開啟）

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

step 5：
群組建立完成！

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

★將來若再次建立擁有相同群組的成員，就會跳出提醒視窗，用戶可以自行選擇要再建一個新群組或是沿用舊的群組。

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

●電腦版如何建立新群組？
step 1：
流程一樣，可以點選右下角的「＋」選擇群組，也可以點選左邊第三個人像圖示。

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

step 2：
一樣可以選擇是否開啟「用戶自動加入」，成員就能直接進入群組。
（★如果關閉「用戶自動加入」則會跳出提醒視窗，提醒若關閉此設定，在群組內則無法再次打開囉！）
▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

將來若再次建立擁有相同群組的成員，就會跳出提醒視窗，用戶可以自行選擇要再建一個新群組或是沿用舊的群組。

▲▼自動加入新成員！LINE大更新「群組整合」1分鐘看懂怎麼用。（圖／LINE提供）

四大Q&A
 Q1：群組有人數限制嗎？
A1：若是在建立群組時，開啟「用戶自動加入」，該群組的人數限制100人；若關閉「用戶自動加入」則該群組的人數限制則500人。
（★若想加入第101位成員時，就會需要關閉「用戶自動加入」這個選項。）

Q2：我還可以建立多人聊天室嗎？
A2：這次整合上線後，無法建立以往多人聊天室。但您可以創立群組時開啟「用戶自動加入」，除了使用方式與多人聊天室相同，更多了群組的功能可以使用相簿與記事本。

Q3：建立完群組後，可以把「用戶自動加入」這個選項關掉嗎？
A3：可以隨時調整喔！在群組聊天頁面右上角「 ≡ 」> 其他設定 > 用戶自動加入 > 改為關閉

Q4：原本建立群組時選擇關閉「用戶自動加入」，還可以再打開嗎？
A4：不行。一但建立群組時關閉「用戶自動加入」，則無法改再調整囉。若想建立超過100位成員的群組，請務必在一開始設定時就打開「用戶自動加入」的選項喔！

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